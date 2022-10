V pondělí 24. října by českobudějovické zastupitelstvo mohlo poprvé v historii zvolit do čela města primátorku. Díky tomu, že komunální volby vyhrála ODS, kterou vedla Dagmar Škodová Parmová. Ještě před jednáním zastupitelstva se chystá oficiální podpis koaliční smlouvy mezi ODS (16 mandátů) a jejími partnery, kterými jsou Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09) (3 mandáty), Česká pirátská strana (3 mandáty) a hnutí Jihočeši 2012 (1 mandát). Nová koalice by měla mít většinu 23 hlasů ze 45 zastupitelů.

Dagmar Škodová Parmová byla v minulém volebním období členkou opozičního klubu ODS v českobudějovickém zastupitelstvu. V září byla na prvním místě kandidátky ODS v komunálních volbách. V roce 2020 byla na kandidátce ODS zvolena do krajského zastupitelstva.

Profesí je ekonomka a socioložka, od března 2019 je děkankou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Střední školu absolvovala v Rakousku. "Účetní osnovu Rakouska mám pořád v hlavě," říká Dagmar Škodová Parmová. Inženýrský titul získala v roce 2001 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zemědělské fakultě, obor obchodně podnikatelský, doktorské studium následně absolvovala na Univerzitě Jana Keplera v Linci, Fakultě sociálních a hospodářských věd, obor mezinárodní marketing a export. Mimo jiné je členkou několika vědeckých rad různých vysokých škol. V roce 2012 získala docenturu v oboru Ekonomika a management. Je vdaná a má tři děti.

V Českých Budějovicích bylo podepsáno 10. října 2022 memorandum o budoucí koalici. Primátorkou má být Dagmar Škodová Parmová (první zleva), která ve volbách vedla kandidátku ODS.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Kandidátka na primátorku si chce zatím ponechat z ekonomické a pedagogické profese vedení doktorandů, v ostatní výuce počítá s tím, že ji zastoupí kolegové. Jako děkance jí končí funkční období, ale jak upozorňuje, rezignovat smí podle vysokoškolského zákona až ve chvíli, kdy bude zvolen nový děkan. "Ve čtvrtek vypisuji volby," naznačuje Dagmar Škodová Parmová, že fakultu čeká už brzy výběr nového děkana.

V čele Českých Budějovic by byla první ženou v historii. Její náměstci mají být podle člena vyjednávacího týmu Martina Kuby, jihočeského hejtmana, nejen uvolnění, ale i neuvolnění a uvolněných funkcí v čele města má být méně než v končícím volebním období. Náměstci budou z řad ODS a dále z řad koaličních partnerů Společně pro Budějovice a Pirátů.

Koalice, která má vést město, po volbách získala poměrně rychle svůj základ v podobě ODS, Společně pro Budějovice a Pirátů. Počet 22 mandátů ale nestačil na většinu v zastupitelstvu. Tu získala koalice až přistoupením dalšího subjektu Jihočeši 2012, který ale do voleb a v minulém volebním období spolupracoval s hnutím Občané pro Budějovice. Koalice má nyní 23 hlasů ze 45. V opozici by měly zůstat hnutí ANO 2011, které vedl do voleb dosavadní primátor Jiří Svoboda (13 mandátů), hnutí Občané pro Budějovice (5 mandátů) a SPD (4 mandáty). Do zastupitelstva se nedostala poprvé od roku 1989 KSČM. Vypadl z něj také STAN.