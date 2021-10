Mezi jiným chce odkrýt Mlýnskou stoku nebo vybudovat kapacitní podzemní parkoviště. Ve hře je i to, že by nad zemí vznikly prostory pro Alšovu jihočeskou galerii.

Senovážné náměstí patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství v Českých Budějovicích. S hledáním jeho optimální funkce a vzhledu se město opakovaně potýká už od konce 60. let 20. století. S odkazem na územní a strategický plán proto vyhlásilo architektonickou soutěž, která by měla nalézt novou podobu odpovídající současným trendům v evropských městech. Hlavním smyslem soutěže by měla být především obnova veřejných prostranství, ale také možnost případné dostavby náměstí.

Od účastníků soutěže se očekává analýza současného stavu, definování problémů, hledání potenciálu a návrh koncepčního řešení, které zohlední požadavky uvedené v soutěžním zadání. „V něm město zmiňuje především požadavek na odkrytí koryta Mlýnského náhonu, vybudování podzemního parkoviště a úpravu celého prostranství od budovy muzea až k poště. Mělo by jít o prostor, který nabídne komplexní urbanistické, architektonické, krajinářské a dopravní řešení a stane se vyhledávaným a příjemným místem pro místní i návštěvníky. V ideové části soutěže pak účastníci prověří možnosti případné dostavby náměstí a stanoví regulaci pro novostavbu objektu Alšovy jihočeské galerie,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma.

Už dříve mezi uvažovanými úpravami byla zmíněna stavba podzemního parkoviště s tím, že nadzemní část objektu by mohla sloužit jako nové prostory pro Alšovu jihočeskou galerii. Mohlo by zde být nové sídlo, které by nabídlo vhodnější podmínky pro výstavy i potřebné zázemí než současné prostory v sousedství Státního zámku Hluboká. Náklady na úpravy Senovážného náměstí byly už před časem odhadnuty na necelou půl miliardu korun. Kolik by skutečně změny mohly stát, to ukáže až případný projekt.

Výsledkem soutěže bude výběr vítězného návrhu a zároveň širokého týmu architektů, projektantů a dalších specialistů, kterému město zadá dopracování všech projektových fází, vedoucích k realizaci celého záměru. Tento tým by měl zohlednit i požadavky významných veřejných institucí a soukromých subjektů sídlících na náměstí a v jeho okolí. S ohledem na předpokládanou výši investice je v zadání také požadavek na etapizaci záměru a předpokládá se i možnost využití evropských dotačních fondů.

V soutěžní porotě zasednou renomovaní nezávislí odborníci z oblasti architektury a urbanismu, profesoři Jan Jehlík a Vladimír Krátký, dále architekti Michal Fišer, Pavel Nasadil a Tomáš Jiránek, Luboš Zemen a Jiří Brůha. Závislou část poroty pak tvoří zvolení zástupci města napříč politickým spektrem, konkrétně náměstci primátora Juraj Thoma, Viktor Vojtko, Ivo Moravec, Petr Holický, dále radní Andrea Nádravská a zastupitel Michal Šebek. K hodnocení návrhů byli přizvání i zástupci Jihočeského kraje, náměstek hejtmana Pavel Hroch a vedoucí odboru kultury a památkové péče Patrik Červák. Toto složení poroty by mělo garantovat kvalifikovanou shodu nad vítězným návrhem.

České Budějovice u svých investic dlouhodobě usilují o výběr nejvhodnějšího návrhu formou architektonických soutěží. Ze soutěže vzešla na přelomu tisíciletí například dostavba objektu radnice na náměstí Přemysla Otakara II., Dlouhý most, v posledních letech se zrealizoval park 4Dvory a oceňované komunitní centrum Máj. „V tomto volebním období proběhly soutěže na rekonstrukci kulturního domu Slavie, která už má územní rozhodnutí a v únoru bude mít stavební povolení, dále Domu umění, bytového domu 4Dvory, parku Dukelská, též už se stavebním povolením, prostranství kolem Juvelu, kde se aktuálně zpracovává projektová dokumentace i soutěž na budoucí podobu Pražské třídy. Vedení města považuje architektonickou soutěž za nejvhodnější a nejtransparentnější způsob zadání veřejné zakázky na významné veřejné stavby,“ dodává Juraj Thoma s tím, že soutěže samozřejmě nekončí vyhlášením vítězů, ale pokračují v přípravě projektové dokumentace.

Soutěž na Senovážné náměstí je vypsaná jako užší a dvoufázová. Celková částka na ceny a odměny je 3 miliony korun. Zájemci o účast mohou své žádosti doplněné portfoliem referenčních prací podávat na profil zadavatele do 16. listopadu 2021. Z nich bude vybráno 8 týmů, které zpracují konkrétní návrhy. Ty budu veřejnosti představeny v polovině roku 2022.