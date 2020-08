Každý den přijíždějí do jihočeské metropole tisíce lidí osobními auty. Za prací, k lékařům nebo na úřady. Najít místo k parkování ale není lehké.

Město proto připravuje podle náměstka primátora Viktora Lavičky centrální systém řízení dopravy, který by mimo jiné naváděl na parkoviště a informoval, kolik je na nich aktuálně volných míst. Uvítala by to třeba Kateřina Skálová, která dojíždí do Českých Budějovic pravidelně z Hluboké nad Vltavou. „V centru se místo těžko hledá,“ říká Kateřina Skálová s poukazem nejen na obsazené ulice, ale i často zbytečné objíždění parkovacích ploch u Sportovní haly nebo na Senovážném náměstí. Řidička proto často nechává auto na předměstí.

Právě na Senovážném náměstí se ale nyní pracuje na instalaci informačního systému, který by řidičům už při vjezdu dal vědět, jestli je tam volno.

Částka 120 milionů korun má pomoci jihočeské metropoli s vybudováním specializovaného dopravně řídícího centra.

Podle náměstka primátora Viktora Lavičky už se radnici přihlásilo pět firem, s nimiž bude město konzultovat parametry centra i doprovodného systému řízení dopravy. Zájemci jsou z jižní Moravy, Prahy a středních Čech.

Město chce k řízení dopravy využít moderní technologie, aby se zlepšila průjezdnost Českých Budějovic. „Na zásadních městských komunikacích jsou už osazeny strategické detektory, které slouží pro sběr dopravních dat,“ uvádí příklad již instalovaných zařízení Viktor Lavička. V budoucnu by se tak měly více než dnes měnit podle aktuální situace třeba délky signálů světelné signalizace. „Ze strany města je připravováno i mnoho dalších opatření jako například dynamický naváděcí systém na parkoviště, preference MHD a kamerový systém,“ připojuje Viktor Lavička. Na financování projektu chce město žádat o evropskou dotaci, která by mohla činit až 85% uznatelných nákladů.

Už teď se třeba na křižovatce Mánesovy ulice a ulice Boženy Němcové zkouší preferenční systém pro vozidla zdravotnické záchranné služby. „Jde o společný projekt města a kraje, který zajišťuje firma SWARCO TRAFFIC CZ,“ říká Viktor Lavička s tím, že po třech měsících se nasbíraná data vyhodnotí a pokud bude projekt přínosný, může být rozšířen i na jiná místa v Budějovicích.

Aktuálně se také pracuje u parkoviště na Senovážném náměstí na instalaci systému, který by ukazoval už na vjezdu řidičům momentální obsazenost.

Samotné dopravně informační centrum by mělo vzniknout v Horní ulici v areálu dopravního podniku.