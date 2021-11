Na konci článku můžete hlasovat v anketě na téma aquaparků.

Rada města na posledním jednání tento týden schválila zadání studie proveditelnosti, která by oba záměry podrobněji prozkoumala a aktualizovala. Podle náměstka primátora Iva Moravce se má zároveň zpracovatel spojit se sportovními kluby ve městě a zohlednit jejich požadavky nejen na možný budoucí areál ve Čtyřech Dvorech, ale také na chystané úpravy kryté plovárny na Sokolském ostrově.

Studii má dělat společnost Relax Solution, která už před lety pro Správu sportovních zařízení zpracovala studii rozvoje nynějšího plaveckého bazénu. „Velká vířivka už se uskutečnila,“ zmínil Ivo Moravec příklad toho, co už ze staršího návrhu bylo realizováno.

Ve hře byla celková úprava pravého křídla, která má nyní stavební povolení. K doporučením třeba patřilo přistavět areál kryté plovárny tak, aby vznikl ještě jeden bazén pro děti nebo širší saunové zázemí.

Pro sídliště

Obyvatelé největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava by mohli získat v příštích letech novou atrakci pro volný čas, nedaleko svých domovů. Za krytým koupáním už by tak nemuseli jezdit až do centra města na Sokolský ostrov. Nová studie má totiž aktualizovat starší plány na vodní svět, který by mohl vyrůst v bývalém armádním areálu ve Čtyřech Dvorech. Budějovice by tak mohly uskutečnit myšlenku podobnou té, jakou nyní dovedly do úspěšného konce v Třeboni.

V Třeboni o víkendu slavnostně představili areál za 140 milionů korun. Areál nabízí na 850 metrů vodní plochy, bazény, atrakce pro děti i dospělé nebo restauraci. Pro budějovický areál ve Čtyřech Dvorech se první analýza ohledně vzniku plovárny nebo vodního světa dělala už v roce 2007. V posledních plánech se počítalo třeba s malým bazénem a dalšími atrakcemi pro děti. V bývalém armádním areálu ve Čtyřech Dvorech budějovická radnice plánuje vedle vodního světa třeba bytovou výstavbu.