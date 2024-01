Měření provádí klasicky vrtačkou po celé ploše Jordánu. „Navrtáváme na různých místech, stav se totiž může různě lišit. Jordán není průtočný, tak je led relativně stejně kvalitní. Pro jednotlivce je všeobecně dostačující síla ledu osm centimetrů, pro hromadné bruslení se pak uvádí alespoň deset centimetrů. Když je to patnáct, tak tam můžete už jezdit autem,“ vtipkoval Černý.

Rekord je 38 centimetrů

Podle jeho odhadů několik let Jordán nezamrznul tak, aby se na něj mohlo vstupovat. „Určitě tak tři roky nebyl pěkný led vhodný k bruslení, byly teplé zimy. Naopak odhadem šest až osm let zpátky jsem naměřil maximální tloušťku ledu 38 centimetrů, to je zatím náš rekord,“ popsal Jiří Černý.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Pokud počasí vydrží a teploty přes den nebudou stoupat nad nulu, led by měl vydržet. „Pokud celých 24 hodin nestoupne teplota nad nulu, led stoupá tak o centimetr až dva za den,“ konstatoval.

Teploty budou stoupat

Kvalitní podmínky může zkazit jen oteplení. To podle českobudějovické meteoroložky Renaty Uhlíkové může přijít už ze středy na čtvrtek. „Přes střední Evropu bude postupovat k severovýchodu tlaková níže. Po její přední straně k nám pronikne teplý vzduch od jihu,“ uvedla.

Sluníčko svítí, ale led na Jordánu je stále kvalitní

V noci na čtvrtek má být zataženo až oblačno, občas déšť, ojediněle i mrznoucí, který má večer opět přecházet ve sněžení. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 5 do 1 °C, nejvyšší denní teploty pak od 4 do 8 °C. Vát bude mírný jižní až jihozápadní vítr o intenzitě tři až šest metrů za sekundu. Řidiči by si měli dát pozor na mrznoucí srážky. „Bude se vytvářet ledovka, později večer při ochlazování pak náledí a zmrazky,“ upozornila Uhlíková.