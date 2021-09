K vyhlášení výsledků došlo v pondělí na konferenci ISSS v Hradci Králové. Tábor se svým portálem www.visittabor.eu zařadil na bronzový stupínek za dvě lázeňská města Mariánské Lázně a Františkovy Lázně.

„Z ocenění máme velkou radost. Je to dobrá reklama pro město a další motivace pro práci s tímto webem,“ uvedla vedoucí městského odboru kultury a cestovního ruchu Radka Šimková.

„Skvělé webové stránky dělají dvě věci. Webová architektura – to je ta kostra, mozek, cévy a nervy. A obsah – to je krev a svaly. Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům městského úřadu, kteří o web pečují a vnášejí do něj život a energii. Ta cena patří jim,“ reagoval před několika dny na krajské vítězství místostarosta Martin Mareda.

Web Tábora pro turistiku získal v celostátním kole soutěže Zlatý erb třetí místo.Zdroj: Deník/ Redakce

Soutěž ocenil i místostarosta Václav Klecanda. „Tyto soutěže na krajských i jiných úrovních vytvářejí tlak na neustále zlepšování uživatelského komfortu používání elektronických nástrojů pro občany. Vážím si práce našeho IT i všech ostatních, kteří se na tvorbě webu podílí,“ uvedl.

Smysl soutěže Zlatý erb spočívá především v motivaci k dosažení co nejlepšího výsledku, ale webmasterům a provozovatelům poskytuje často nový pohled na podobu a úlohu webových stránek i užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování.

V Hradci Králové byly vyhlášeny výsledky už 23. ročníku populární soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo více než 400 obcí a měst ze všech 14 krajů ČR.