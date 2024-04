Březen byl na Táborsku poměrně bohatý na události. Přinášíme sestřih těch nejzajímavějších. Podívejte se, co v Táboře natáčí Česká televize, co dál s chybějícím úsekem dálnice či jak je to s opravou bazénu.

Natáčení seriálu Ratolesti na táborském náměstí Mikuláše z Husi v sobotu 23. března. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

V Táboře filmaři natáčejí desetidílný seriál

Město nad Jordánem opět obsadili filmaři České televize (ČT). Na známých místech se zde natáčí televizní seriál Ochránci. I scénář má opisovat táborské reálie a v komparzu si mohou zahrát místní. Jeden z dílů se má týkat hořící Fišlovky, kde se před nedávnem skutečně odehrál požár. Je to paradox, protože ten díl vznikl dříve, než skutečně hořelo. Více o hrůzostrašném požáru: Fišlovku zapálil žárlivý feťák, říkají obyvatelé vyhořelého domu. Prý měl bludy.

Více čtěte:

Filmaři v Táboře točí Ratolesti. Geislerová i Rašilov představili své role

ŘSD vybralo zhotovitele chybějícího kousku dálnice D3 u Tábora

Čtyři sta metrů dálnice D3 u motocentra v Táboře postaví podle informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) společnost PORR a. s.. Investor již požádal o povolení stavby Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). ŘSD chce stavbu zahájit v co nejbližší době. Jak informoval na síti X generální ředitel Radek Mátl, vysoutěžená cena je 11,882 milionu bez DPH a dobra realizace 40 dní. Jediným problémem, který stavbu zdržuje, je neopuštění vyvlastněných pozemků a budov bývalými majiteli. Ti měli být vystěhováni do 7. ledna letošního roku. ŘSD podle mluvčího Jana Rýdla pokračuje dalšími právními kroky. „Komplikace jsou tam řadu let, ale věřím, že úsek D3 u Tábora brzy postavíme,“ řekl.

Více čtěte:

ŘSD vybralo zhotovitele kousku dálnice D3 u Tábora. Akce má stát 12 milionů

Tábor postupně upraví nebezpečné skály

Není tajemství, že Tábor vznikl před 600 lety na skalnatém ostrohu. Skály, na kterých město stojí, potřebují údržbu i dnes. Toho si je radnice vědoma, a tak chystá údržbu hned několika masivů na svém území. Skalní svahy jsou vlivem povětrnostních podmínek nestabilní a žádají si zajištění. Rada města proto na posledním jednání odsouhlasila úpravu prvního masivu v Lužnické ulici. Podle starosty Štěpána Pavlíka se postupně dočkají zpevnění z městského rozpočtu tři svahy. „Jeden nestabilní svah je cestou na Harachovku, další je nad útulkem v lokalitě Vápenné strouhy a ten nejmenší je v Lužnické ulici kousek od Fišlovky směrem na Brusírnu,“ přiblížil starosta. Nestabilita toho nejmenšího je dle zjištění radnice na třetím stupni. „Nejhorší je stupeň pět, my už nyní můžeme žádat o dotaci, což chceme udělat paralelně s pracemi,“ uvedl s tím, že jde o zakázku menšího rozsahu za 1,2 milionu bez DPH a hotovo by mělo být do 60 dnů od zahájení.

Více čtěte:

Přístup k nebezpečné skále na cestě k Harrachovce omezí pevný zátaras

Arboristé prodlužují život lípám v Klokotská aleji v Táboře

Zaměstnanci odborné firmy s lezeckou technikou dostali za úkol ošetřit 60 památných lip na horní části Klokotské aleje v Táboře. Akce, kterou koordinuje odbor životního prostředí, vyjde na necelých 300 tisíc. Ačkoliv podle místostarosty Radoslava Kacerovského práce měly trvat nejpozději do konce března, vše spělo k rychlejšímu finiši. „Klokotskou alej ošetřujeme pravidelně každých pět let. V minulém roce se zkoumala životaschopnost horní části. Z posudku vyplynulo, že na šest desítek stromů potřebuje akutní zásah,“ přiblížil. Speciální řez má podle něj prodloužit životnost dřevinám a napravit nedostatky z let minulých.

Více čtěte:

Radikální řez nutný. Arboristé prodlužují život lípám v Klokotská aleji v Táboře

Nadšenci v Bechyni obnovují přívoz. Už v létě chtějí vozit lidi k Židově strouze

Manželé Petra a Roman Sušerovi založili loni na podzim Spolek pro řeku Lužnici. Jejich hlavním cílem je obnovit historický přívoz v Bechyni, který by bezplatně vozil návštěvníky i místní od Obůrky k Židově strouze i na další místa. Odstartovat převoznickou kariéru chtějí už letos. Jejich hlavní motivací je umožnění cesty k nádherné Židově strouze široké veřejnosti, a to i méně fyzicky zdatným osobám. Z řeky je podle nich úplně jiný pohled na krajinu i Bechyni samotnou, a to i pro „domorodce“. Podle Romana Sušera je plavidlo téměř hotové. „Loď nám vyrábí na zakázku v Třebíči, pán, který se specializuje na rybářské pramice. Bude plechová, bytelná tak, aby zvládla zátěž i kameny v řece,“ přibližuje. „Z bezpečnostního hlediska je v podstatě nepotopitelná, pořídili jsme si totiž soukromě menší, takže to máme ověřené,“ dodává Petra Sušerová a zároveň ujišťuje, že v žádném případě rizika nepodceňují: „Pro neplavce a děti nakoupíme záchranné vesty,“ dodává.

Více čtěte:

Nadšenci v Bechyni obnovují přívoz. Už v létě chtějí vozit lidi k Židově strouze

Plánované rekonstrukci plaveckého stadionu v Táboře pomůže i dotace

Národní sportovní agentura (NSA) podpořila z programu Standardizovaná infrastruktura rekonstrukci plaveckého stadionu v Táboře (II. etapa) částkou 32,3 milionu korun. Jak informoval mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, sumu obdrží společnost Tělovýchovná zařízení města Tábora (TZMT) na plánovanou modernizaci pětadvacetimetrového plaveckého bazénu. Modernizace se dočkají i ochozy, prosklené fasády, podhledy a technologie. "Finanční subvence je pro Tábor velmi dobrou zprávou. Ušetří za stavbu, která má rozpočet 46,6 milionu korun bez DPH," vysvětluje Luboš Dvořák. Tábor se však na dotaci od NSA stoprocentně nespoléhal. Radní města 11. března dopředu rozhodli, že TZMT by důležitou rekonstrukci provedla podle mluvčího radnice letos i bez dotace, protože jde o nejnavštěvovanější zařízení ve městě s 250 tisíci návštěvníky ročně.

Více čtěte:

Plánované rekonstrukci plaveckého stadionu v Táboře pomůže i dotace