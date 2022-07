"Ráj domácího bramboráku? To je můj vlastní nápad," říká o poutači, který je zavěšen na pergole u pištínského hostince Na Dolánku, nájemce Karel Kotrbatý. Že se ale budou v hospodě servírovat bramboráky pravidelně, o tom vlastně rozhodl jeden ze štamgastů. "Přemýšleli jsme, co by se mohlo podávat k pivu, aby to bylo rychlé a za málo peněz," vrací se o dva roky zpět Karel Kotrbatý. Jeden ze štamgastů navrhl bramboráky a ukázalo se, že to byla dobrá volba. Dávají si je místní i cyklisté, kteří Pištínem projíždějí při cestování po Blatech.

Jak ale nájemce obecního hostince upozorňuje, i obyčejný bramborák chce své. Kdo to neumí, tomu se třeba rozpadají. Před lety se to stávalo i Karlu Kotrbatému. Není vyučený kuchař a bramboráky se mu doma nevedly. "Tak jsem si ve staré kuchařce našel přesný recept. I sůl jsem si vážil. A bramborák vyšel," usmívá se muž, který je vzděláním strojírenský technolog. I díky tomu se obrátil na Kuchařku naší vesnice, protože ví, že při výrobě je nutné dodržovat příslušné postupy. Původní recept ovšem časem pozměnil. A něco nechává jen na své chuti. "Není tam gramáž majoránky ani česneku. To dávám podle chuti. A říkám si, když to chutná mě, tak to musí chutnat každému," říká Karel Kotrbatý.

Místo mléka dává pivo

Brambory strouhá nahrubo, strojem. Česnek přidává podle chuti, aby byl znát, ale ne moc. Na kilo brambor přijde 120 gramů hladké mouky a podle kuchařky pět lžic mléka. Tady ovšem zavládla fantazie kuchaře. "Já dávám pivo, jakékoliv světlé, aby brambory netmavly. Dvě vejce, používám domácí, bramboráky jsou pak zlatavější. Množství česneku měním podle toho, jak je výrazný, to už člověk pozná podle vůně. Těsto ochutnávám," zdůrazňuje Karel Kotrbatý s tím, že i sůl je každá jiná, takže někdy dosoluje, protože obvyklá vrchovatá lžička nestačí. A pak si hostinský usmaží malý bramborák a znovu ochutná, jestli je vše v pořádku. "Co by mi nechutnalo, to bych na stůl nedal. I s pivem to platí. Ochutnávám ho každý den, než začnu točit," zdůrazňuje s tím, že bramboráky miluje a snědl by klidně na posezení celou připravenou várku těsta. Když má možnost, dá si jich třeba šest.

Správné brambory se ale nyní shánějí těžko. Ideální je typ "C", když není "C", bere pištínský hostinský i "B", ale přidává škrob. Pravidelně jezdí do Čejkovic do bramborárny. Teď je ale "mrtvá" sezona. Z nových brambor jdou bramboráky špatně. Takže loňské brambory koupil Češnovicích.

Netradiční půlměsíc

Na pánev jde těsto podle objednávky. Když se dělá víc bramboráků, dělají se rovnou dva vedle sebe a vypadají pak jako půlměsíce. Naběračka je zhruba na 250 gramů těsta. Nejlépe je podle Karla Kotrbatého smažit na sádle. Placky pak nejsou přemaštěné, jako na oleji, takže se pak musejí vysušovat ubrouskem. Obrací se, když okraje zezlátnou. A na pánvi se musejí hýbat. Když se začnou lepit na pánev a trhat, je zle. Ale to už se Karlu Kotrbatému nestává a bramboráky se staly pevnou součástí nabídky hostince Na Dolánku. Zastupují zde teplou kuchyni. "Jsem tam sám," vysvětluje Karel Kotrbatý, že obsluhuje a zároveň hlídá sporák. Ale bramboráky zkusil, vyšlo to a běží to. Na Dolánku ale na bramborák musíte až odpoledne. Je otevřeno od 15.30 do 22 hodin, pondělí je zavírací den.

