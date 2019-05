Ve čtvrtek 23. května se sem „slétlo“ na stovku exotických ptáků z několika kontinentů. Dnes přibyly kaktusy a v

sobotu ještě hlodavci.

Výstavu exotů přiblížil chovatel Milan Jarolímek. „V pořadí druhá výstava je výjimečná především tím, že se koná pod širým nebem,“ upozornil.

ZÁŽITKOVÝ PARK

V pronajatém prostoru během dvou týdnu s manželkou Lucií v podstatě vytvořili přírodní park. „Je to náš srdeční projekt, chceme, aby to lidi bavilo. Aby si odnášeli zážitek,“ upřesnila Lucie Jarolímková.

Voliéry rozestavili mezi odpočinkovou zónu s lavičkami. Nechybí ani občerstvení či doprovodný program. „Pro děti máme dětský koutek, tombolu

a kvíz. Připravili jsme i doplňkovou výstavu pávů, zlatých bažantů, mandarinek či běžců,“ dodal Milan Jarolímek.

Na papoušky se veřejnost může přijít podívat do neděle vždy od 10 do 18 hodin. Chovatel poskytne i cenné rady a ukáže, co všechno lze papouška naučit.

KVETOUCÍ KAKTUSY

Pichlavou krásou oslňují od pátku 24. května členové Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů Tábor. Podle předsedy spolku Jaroslava Dolejška mají v rukávu i přednášku. „V pátek a v pondělí na ní mohou dorazit organizované školní výlety,“ sdělil.

Pestrost vystavovaných kusů zajistí skladba kaktusů a sukulentů od několika různých pěstitelů. „Lidé uvidí kaktusy z Jižní i Severní Ameriky, novinky, miniaturní druhy, agáve, aloe či mrazuvzdorné opuncie,“ vyjmenoval.

Součástí výstavy jsou i prodejní stánky a odborné poradenství. Řádově čtyřicet druhů kaktusů lze vidět od 8 do 18 hodin.