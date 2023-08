Mezi nápisy v azbuce, které na zdi původně románského kostela sv. Mikuláše v Boleticích gumoasfaltem postupně načmárali vojáci sovětské posádky, která ho obsadila po roce 1968, připomněl 55. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa Bedřich Pingitzer z Českého Krumlova se svým Pingie’s Orchestra.

Mezi nápisy v azbuce, které po sobě v kostele v Boleticích zanechali sovětští vojáci, připomněl krumlovský Pingie´s Orchestra 55. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

„Oslovili jsme obec Kájov, které kostel patří, a výtěžek z koncertu půjde na údržbu kostela,“ přiblížil kapelník kapely, který byl v osmašedesátém roce v osmé třídě. „Bylo to tenkrát silné, žili jsme v Sokolově, kam otce v 50. letech poslali kopat kanály, stále to ve mně vyvolává emoce. Ale nechceme z koncertu dělat politickou záležitost. Motto koncertu proto zní: Odpouštěj, ale nezapomínej.“

„Máme tu v kostele němé svědky té doby, a tak jsme si řekli, proč ne, že zkusíme jiný druh hudby, než se tu obvykle hraje, a své posluchače si našla i ona,“ doplnila Lenka Augustinová, kájovská radní a předsedkyně spolu Radost pro všechny, který se o okolí kostela stará.

„Nápisy v azbuce jsou tu stále proto, že kostel čeká na obnovu a my s ním zatím nesmíme nic dělat, jelikož to je velmi vzácná stavba,“ vysvětlila. „Je možné, že se v hlavní lodi obnoví stará výmalba. Ta nejstarší, z původní části, je patrně románská, pak tu jsou fresky pozdější doby, z omítky vykukuje např. vodní znamení s letopočtem 1623 a s podpisem. Později to bylo omítnuté bez výmalby a na tom je ona čtvrtá vlna tzv. Výzdoby, nápisy azbukou vyvedené gumoasfaltem.“

Pingie´s Orchestra: Bedřich Pingitzer, kytara zpěv, Martin Pupík, zpěv, Jan Čížek, saxofony, trumpeta, kornet; Tomáš Haymann, basklarinet, příčná flétna; Ladislav Vokatý, housle; Federico Melis, kytara; Bedřich Pingitzer ml., bicí; Jan Pingitzer, basová kytara



Původně románský kostel sv. Mikuláše v Boleticích na Olympu pochází patrně už z poloviny 12. století. První písemná zmínka je v darovací listině Přemysla Otakara II. z roku 1263. Už od r. 1947 se stal součástí vojenského újezdu Boletice a postupně chátral. Po roce 1989 ho začala armáda postupně opravovat a v 1. ledna 2016 byl kostel společně s osadou Boletice vyčleněn z vojenského újezdu a připadl obci Kájov.