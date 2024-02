V dobročinném obchodě lidé nakupují bez výčitek, protože pomáhají dvakrát

/VIDEO/ Keramika, dekorace, hračky, knihy, vybavení do domácnosti, bižuterie či obrazy. To vše nové nebo z druhé ruky, ale v perfektním stavu, lze pořídit ve druhém patře obchodního domu Dvořák v Táboře. Nahlédněte s Deníkem do Dobročinného obchodu Domácího hospice Jordán.

V dobročinném obchodě hospice Jordán v Táboře se nákupem pomáhá dvakrát, netřeba mít výčitky | Video: Deník/Lenka Pospíšilová