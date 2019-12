Krátce před půl čtvrtou odpoledne průvodčí odpískal odjezd netradiční soupravě. Z Tábora vyjížděly tři vagony a v každém Mikuláš v doprovodu čertů a andělů. To aby během asi hodinové jízdy stihli obdarovat hodné a pokárat zlobivé děti.

BETLÉM NA PAMÁTKU

Děti jako pozornost dostaly nejen dobroty, ale i papírový železniční betlém s pannou Marií v secesních šatech a Josefem, coby železničářem ze stejného období.

Další podrobnosti přiblížila systémová vedoucí ČD Taťána Ješetová. „Je to v pořadí druhá jízda v novém nastavení, kdy Mikulášský vlak vyjel místo dopoledne odpoledne,“ upřesnila.

Cestující v Bechyni nahlédli do remízy s miniaturním kolejištěm slapského modeláře Pavla Kohoutka. „Novinkou letošního ročníku byla navíc prohlídka malé posunovací lokomotivy zvané Prasátko,“ dodala.

Nechybělo ani občerstvení v podobě horkých nápojů. Děti nejvíce nadchly modely, ale i dospělí si odnášeli nezapomenutelné zážitky. "Mě se to líbilo moc, vrátil jsem se do dětských let, kdy jsem si přál být strojvedoucím a mít doma podobné modelové kolejiště," zhodnotil výlet Jan Pech.