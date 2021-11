"Věříme, že výstava umístěná v nově rekonstruovaných výstavních a budoucích expozičních sálech objektu zaujme návštěvníky od nejmenších dětí až po pamětníky. Pro dospělé jsou připraveny i naučné tabule zpracovávající historii tohoto fenoménu, děti zveme také do herního koutku s kuchyňkou," zve vedoucí Blatského muzea Daniel Abazid.

Výstava bude otevřená od soboty 27. 11. 2021 až do neděle 2. 1. 2022, a to denně kromě pondělí (a kromě svátečních dnů 24. a 25. 12.) od 9 do 12 a od 12:30 do 17 hodin. Vstup do muzea je možný pouze s respirátorem.

Původně plánovou vernisáž výstavy však vzhledem k současné nepříznivé epidemické situaci muzeum zrušilo, aby zabránilo nežádoucí kumulaci osob.