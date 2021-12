Proto se táborská radnice rozhodla navýšit počet kamer městské policie, které budou tento rizikový prostor nově monitorovat. Na rozšíření kamerového systému město uvolnilo 466 tisíc korun a minulý čtvrtek je elektromontéři instalovali na místo. Jedná se o sedm bezpečnostních kamer.

„Městský kamerový systém doplní jedna otočná kamera nad hlavním vchodem do budovy, po dvou kamerách je na nástupištích MHD a dvě budou sledovat budovu zezadu směrem k Jordánu,“ upřesnil mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Městská policie nyní čeká na zprovoznění systému. „Všechny kamery jsou již na místě, nyní se propojují a oživují. Vlastně chybí už jen software. Předpokládám, že zhruba do týdne už by měly plně fungovat,“ sdělil velitel městské policie Petr Svoboda.

Služebna strážníků se také dočkala nové přenosové technologie a záznamového zařízení. „Systém už běží, právě ho s techniky ladíme. Není vyloučeno, že se nám ho podaří zprovoznit už dnes,“ uvedl včera strážník Miroslav Ryba, jenž má kamerový systém na starost. Městská policie dosud spravovala v Táboře kolem 35 kamer, umístěných v zhruba 25 kamerových hnízdech.

Ve čtvrtek si kromě města Tábor nechala nainstalovat pět kamer také dopravní firma Comett Plus. Čtyři do interiéru autobusového nádraží, jednu ven směrem na odstavné parkoviště autobusů směrem do Valdenské ulice.

„Svůj vlastní kamerový systém provozujeme už zhruba deset let, rozhodli jsme se ho proto vylepšit novými kamerami s kvalitnějším rozlišením,“ upřesnil ředitel divize autobusové dopravy Aleš Melich.