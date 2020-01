Čertovo břemeno a Polánka. Oblasti, které se na Táborsku každoročně stávají oblíbeným cílem běžkařů a milovníků krásy zimní krajiny. Jenže… Tamní nadšenci, kteří pro návštěvníky připravují běžkařské trasy, letos zatím jen smutně hledí do kraje a vyhlížejí příznivější předpověď počasí.

Na Čertově břemeni, malebné oblasti na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje, přichystali všechno potřebné k tomu, aby si běžkaři i letos znovu přišli na své, samozřejmě s výjimkou vytoužené sněhové pokrývky. Tamní společenství obcí má v pohotovosti veškerou techniku včetně skútru a rolby. Opravily se rozcestníky, uskutečnily se pečlivé terénní úpravy a ve finiši je aktualizace map a letáků.

Pro činovníky tamního společenství čítajícího jedenáct obcí není současná situace novinkou. Připomněl to i předseda svazku Antonín Brož. „Nějak nám to v poslední době nevychází. Loni ale začala zima v podstatě až touto dobou, tak věříme, že sníh přijde a všechnu tu práci zúročíme,“ doufá.

Podle slov předsedy Společenství obcí Čertovo břemeno Antonína Brože se v případě zlepšení klimatických podmínek otevřou obvyklé trasy mezi Moníncem, Jistebnicí, Borotínem, Libenicemi a třeba i Táborem, kam v příznivějších zimních dnech udržované stopy vedly. „Každý starosta vyjednal dohodu s majiteli pozemků, po kterých vedou trasy, a kde bývají i parkovací plochy pro běžkaře. Chybí nám opravdu 'jen' ten sníh,“ dodal s hořkým úsměvem.

ČEKÁ I POLÁNKA

Přírodní park na hranici Táborska a Vysočiny je pro běžkaře a milovníky zimních radovánek malým rájem. Momentálně ovšem i zde vyhrává teplé počasí nad úsilím lidí z Občanského sdružení Polánka vysoko na body.

Už v polovině listopadu sice napadlo dvanáct centimetrů sněhu a objevila se v něm první běžkařská stopa, ale tato radost měla jepičí život. Od té chvíle se na další sněhové srážky čeká. A tak i na Polánce zatím pečlivé přípravy leží ladem, což potvrzuje předsedkyně zmiňovaného sdružení Ludmila Dvořáková. „Loni po Vánocích už jsme měli relativně dobré podmínky. S letoškem to zatím vypadá špatně a situace je špatná i na horách, natož u nás. V příštích týdnech by se to nějak zásadně změnit nemělo; uvidíme, co přinese únor,“ věří ve zlepšení.

V okolí Hartvíkova a Pojbuk se každoročně pořádají i veřejné závody v běhu na lyžích: Polánka Cup a Padesátka kolem Polánky. „Co se týče Padesátky, nechceme s její tratí improvizovat. Uspořádáme ji jen v případě, že budeme mít opravdu příznivé podmínky,“ upřesňuje Ludmila Dvořáková.

Na Polánce zatím provedli nutný servis skútru a válce na úpravu stop pro bruslení. Tím chtějí alespoň částečně vyslyšet sílící hlasy mladších běžkařů, kteří preferují bruslařský styl. „Pomocí válce se pro ně snažíme terén připravit, ale jsme opravdu zařízení spíš na klasiku. Hodila by se nám malá rolba, abychom mohli bruslařům lépe vyhovět. Takováto zima ale ničemu nepřidá,“ dodala smutně Ludmila Dvořáková.

Ukáže ještě letošní počasí všem lidem pečujícím o běžkařské trasy na Táborsku svou přívětivější tvář?