Podle Marty Spálenkové, která na krajském úřadu vede oddělení krizového řízení, se nyní průměrně obrací na centrum několik desítek lidí denně. V pondělí je zájem silnější, v týdnu menší. "Mění pobyty, někdy vracejí vízum a vrací se na Ukrajinu, žádají o ubytování," vypočítává Marta Spálenková s jakými problémy se běženci na jihočeské centrum obracejí. Pracovnice krajského úřadu ale upozorňuje, že "nových" příchozích postupem času ubylo a převládají ti, kteří třeba vyměňují takzvané vízum strpění za vízum dočasné ochrany. Například o ubytování žádají v podstatě jednotlivci, pět, šest příchozích denně.

Kapacity jsou omezené

Pokles zájmu o služby centra vedl i k rozhodnutí, že o nadcházejícím víkendu bude v sobotu a v neděli poprvé zavřené. "O víkendech už byl omezený provoz," zmínila Marta Spálenková s tím, že by mělo malý smysl udržovat služby i ve volných dnech. "Situaci vyhodnocujeme, není to tak, že bychom centrum uzavírali," upozorňuje však Marta Spálenková. Praha totiž chce podobné centrum uzavřít. Jestli by se to projevilo zvýšeným zájmem o služby centra v Plané se ale teprve ukáže.

Ohledně ubytování Jihočeský kraj zatím má v evidenci kapacity, které může použít. I když postupně ubývají třeba ty v rekreačních zařízeních hotelích nebo penzionech, protože už začíná hlavní turistická sezona. Zatím kapacity jsou, ale ne na větší počty. Pak by muselo přijít na řadu využití krizových možností jako například tělocvičen, ale to je jen přechodná doba na prázdniny. Pak by musela zřejmě vláda říci, jak postupovat.

Od března

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) od čtvrtka 3. března funguje v prostorách Letiště České Budějovice Planá. Jde o základní informační a kontaktní místo pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří přicestovali do Jihočeského kraje, vzniklo za pouhý den. První den dopoledne ho naplnily desítky utečenců.