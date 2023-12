Přibývají klienti mezi 20 a 40 lety

V Noclehárně sv. Antonína v Jindřichově Hradci mají téměř plno. Sociální pracovnice Libuše Šimonová, která tam pracuje už pět let, říká, že plno tu bývá často. „Letos v lednu a únoru jsme měli úplně narváno. Ale plno bylo i třeba v červnu. Těžko říct, proč tomu tak bylo,“ krčí rameny Šimonová. Přesto teď lidí přichází víc. Charita je neodmítá ani po naplnění kapacity lůžek. V takovém případě nabídnou sociální pracovníci matraci nebo alespoň židli. „Nikoho nenecháme bez pomoci,“ vysvětluje. V loňském roce měla noclehárna 57 klientů, z toho 16 žen a zaznamenali celkem 1797 noclehů.

Táborská noclehárna má 12 lůžek pro muže a čtyři pro ženy.Zdroj: Jakub Žák, Charita ČR

V Noclehárně sv. Antonína si všímají trendu, kdy přibývají mladší klienti mezi 20 až 40 lety. Dříve převažovaly starší ročníky. Podle Libuše Šimonové tito lidé pomoc hůře přijímají a občas dojde i ke slovním potyčkám se staršími muži. Zajímavostí je také to, že ženy využívají noclehárnu opakovaně po kratší dobu než muži. „Zřejmě si najdou partnera, ke kterému se nastěhují,“ vysledovala pracovnice Charity. Trend rychlejší výměny klientely začíná být patrný ale i u mužů, kdy se zájemci o přenocování po dvou třech měsících obmění.

V Budějovicích musí zdražit

Kapacitu od prosince navýšila také Noclehárna v Domu sv. Pavla v Českých Budějovicích, a to o dvě místa na celkových 22 lůžek. Nyní navíc funguje v krizovém režimu, kdy je možné po naplnění strávit noc alespoň na židli. Službu Noclehárna ale od nového roku zdražuje, a to z 50 na 70 korun za noc. „Dlouho jsme se snažili s cenou nehýbat, už je to ale neudržitelné. Důvodem jsou ceny energií a celkových nákladů našich služeb,“ zdůvodňuje vedoucí služeb Jana Řeháková.

Táborská noclehárna má 12 lůžek pro muže a čtyři pro ženy.Zdroj: Jakub Žák, Charita ČR

Lidi bez domova je ale možné podpořit nákupem tzv. noclenky. „Budějcká noclenka je opravdu velká pomoc pro klienty, kteří nemají peníze na to, aby si mohli noclehárnu zaplatit a přečkat tak noc v teple. Loni jsme vydali téměř 1500 noclenek, což je tak obrovské číslo, že to hovoří za vše. Tento rok máme na kontě 700 noclenek, a to ještě nejsme u konce, zima teprve přichází,“ uvedla před pár dny vedoucí Domu sv. Pavla Petra Vohlídalová ve vysílání budějovického rozhlasu.

Táborská noclehárna má nejvíc lůžek pro ženy

Systém noclenky funguje také v Táboře. Tamní noclehárna má kapacitu 12 lůžek pro muže a čtyři pro ženy a při naplnění kapacity poskytují alespoň židle, aby lidé mohli strávit mrazivou noc v příjemném teple a umýt se. „Projekt Táborská noclenka navíc motivuje lidi bez domova obnovovat pracovní návyky a nabízí jim možnost být prospěšnými pro společnost. Noclenku v hodnotě 50 korun získá každý, kdo se hodinu svého času podílí na úklidu města,“ doplňuje mluvčí Charity Tábor Klára Petrášková.