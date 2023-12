Podívejte se, jaké jesličky mají ve městech jako Soběslav, Tábor či obcích a místních částech jako Vlastiboř, Měšice, Nedvědice, Sedlečko u Soběslavě, Nové Dvory, Košice, Vesce a Radenín.

Máte-li pěkné snímky s vánoční tématikou, podělte se s námi a našimi čtenáři. Pošlete je na redakce.taborsky@denik.cz s krátkým doprovodným textem, my je rádi zveřejníme.

Letos si připomínáme výročí 800 let od postavení prvního betlému. Stalo se to v roce 1223 v blízkosti italské obce Greccio. Sv. František z Assisi nechal přinést do jeskyně jesle vystlané senem, k nim postavil oslíka a volka, tak jak to bylo v městě Betlémě. O vánoční noci vznikl v jeskyni malý oltář, u kterého kněz sloužil mši a František vysvětloval evangelium. Atmosféra silně zapůsobila na přítomné venkovany a událost byla opakována i po smrti sv. Františka z Assisi. Zvyk se brzy rozšířil za hranice italského Toskánska do celého světa.