Debata Na kus řeči s radnicí v Táboře minulý týden do detailu rozebírala znovu téma kriminality mládeže. Tentokrát se zúčastnila také Lucie Manková, vedoucí odboru sociálních věcí, která přiblížila občanům, jak vypadá práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Na kus řeči s radnicí v Táboře. Ospod má svázané ruce, omezit práva mladistvých pachatelů může jen soud | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Téma bezpečnosti ve městě nejdříve podrobně rozebral starosta Štěpán Pavlík. Zmínil například, že nejdříve samospráva registrovala zvýšené počty bezdomovců, až stovku. „Palčivým problém poslední doby jsou ale skupinky mládeže, které cíleně provokují. Jde o jedince, co si vybrali svou cestu a pracujeme s nimi už nejméně dva až tři roky pomocí odborníků a represivních složek,“ zopakoval.

Každý půl rok podle něj zasedá bezpečnostní rada, nyní navrhla nová opatření. „Přijmeme druhého preventistu, nasadíme více terénních pracovníků, opřeme se do prevence, dáme další dva miliony na rozšíření kamerového systému, vymění sodíkové osvětlení v parku za LED, pořídí se služební pes pro bezpečnostní agenturu, na veřejné toalety dáme modrá světla, aby si tam nemohli aplikovat drogy a strážníci budou moci využívat zázemí restaurace Černá perla, která je v majetku města,“ popsal některé konkrétní kroky.

Město dosud vydalo například Manuál aktivního a zodpovědného občana, který má pomoci lepší spolupráci veřejnosti se strážníky, Akční plán prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti a činí i další opatření.

Živé příběhy

Táborští si jsou přitom vědomi, že určit hranici, kdy už je chování mládeže na pováženou, není snadné. „Někomu vadí hluk, jinému šikana, citlivější jsou senioři, matky a děti. Když ale slovní agresor nakonec vytáhne kudlu a je v tom už strach o zdraví, musí se to hlásit, sepsat s policií protokol, klidně i anonymně,“ apeluje starosta.

V Táboře hledají recept proti kriminalitě mládeže. Radnice shrnuje opatření

Velitel městské policie Petr Svoboda vyzdvihl, že se tak například zklidnila situace v lokalitě Tomkovy, Jirákovy a Vančurovy ulice. „Letošní plesová sezona je o poznání lepší než loňská, i když máme stále záchyty podnapilých mladistvých,“ konstatoval, podle něj skutečně pomáhá komunikace a spolupráce s občany.

Lidé ale upozorňovali na další případy nátlaku se znaky loupežného přepadení například v obchodním domě Dvořák. „Chceme znát přesný postup,“ vyžadovali.

Někteří obyvatelé mají pocit, že ani oznámením na policii nic nezmůžou. Magda Novotná vylíčila případ, který údajně policie odložila. „Tehdy žena cestující MHD dostala pěstí, bylo to hlášeno a odloženo. To mi vysvětlete, když tam byl i svědek a idenfitikoval pachatele,“ zmínila svou zkušenost.

Jak vypadá prevence

Občan Karel Konečný upozornil, že by se mělo pracovat už s rodinami a školami. „Je třeba eliminace toho, kde to vzniká. Aby se takoví lidé nedostávali do veřejného prostoru,“ míní.

V Táboře opět řešili kriminalitu dětí. Skupinky už prý vyjíždí za město

Do diskuse se vložila vedoucí odboru sociálních věcí Lucie Manková a snažila se přítomným přiblížit práci sociálních pracovníků. „Hledáme příčiny chování těchto dětí a mladistvých v domácnostech i terénu. Není to jednoduché, základ je v rodinách,“ souhlasí. Sociální pracovnice připravují různé programy, zřídily klubovnu ve Fišlovce, pořádají speciální dětský letní tábor, zapojují další neziskové organizace a sociální společnosti ve městě.

Práva dětí a mladistvých smí omezit jen soud

Podle Mankové je důležité problematické události hlásit na městskou či státní policii. Ani OSPOD ani policisté a strážníci ale nemohou provinilce trestat. „Jsme službou chránící práva a zájmy dítěte. Jsme přítomní u vyšetřování a výslechu, pracujeme s dětmi i rodinou. Policisté objasňují kvalifikují daný skutek, výsledek je na státním zastupitelství a trest na soudu. Nikdo jiný nemůže omezit jejich práva,“ vysvětlovala.

A informovat, jak který případ, ve kterém figuroval mladistvý delikvent, dopadl, nelze. Dokud dotyčnému není 18 let, nelze poskytovat informace, zaměstnanci OSPOD jsou vázáni zákonem a musí dodržovat mlčenlivost. Neplatí ale, že by mládež ze všech vyhrocených situací jednoduše vyvázla. „Letos už padly tři nepodmíněné tresty a byla nařízena jedna vazba, rozhodnutí soudu musí nabýt právní moci,“ shrnula Manková.

Mladí jsou agresivní, máme toho dost. V Táboře debatovali o bezpečí v ulicích

Přítomní pokračovali ve vyprávění svých příběhů, označili i další problémové lokality ve městě - Holečkovy sady, sídliště Nad Lužnicí, nábřeží Jordánu, Pražské sídliště a park U Popraviště. Podle velitele strážníků nejde jen o romskou menšinu, ale problémoví jsou i mladiství z nefunkčních rodin, v poslední době přibývá nelegální činnost a závadové chování dětských migrantů z Ukrajiny. Státní policie prý aktuálně tvoří specializované týmy pracující v civilu zaměřené na mládež a drogy, hledají se i další preventivní programy. Město chce také pravidelnou a dostatečnou informovaností obyvatel bojovat proti dezinformacím šířícím se na sociálních sítích.