Místostarosta Václav Klecanda a radní Jan Příbramský vyrazili v úterý do místní části Větrovy. Nečekalo je nic lehkého.

Cílem bylo veřejnost seznámit s návrhy dopravního napojení zdejší zoo, které má v tuto chvíli pět variant.

V klubovně fotbalového klubu se sešlo kolem šedesáti obyvatel. Zájem veřejnosti byl enormní. Nové dopravní napojení má být součástí změny územního plánu Tábora.

O nejvhodnější variantě napojení budou rozhodovat zastupitelé v pondělí 14. října. Původně se tak mělo stát už 2. září, ale materiál byl stažen z programu i kvůli přijaté protestní petici obyvatel Větrov. Místostarosta Klecanda, v jehož gesci je územní plánování, představil alternativní dopravní řešení mimo zástavbu kolem lesa.

Napojovalo by se za tréninkovým hřištěm, přes louku a dále okolo lesa po pozemku města Tábora směrem ke stávajícímu vstupu do ZOO. „Tato varianta je nejkratší a majetkoprávně nejjednodušší. Jde mimo zástavbu, aby doprava obtěžovala co nejméně,“ uvedl místostarosta.

Většina větrovské veřejnosti hájí zcela jiné postoje. Místní obyvatelé zdůrazňují, že pozemek zoo je využíván mimo určení územním plánem a nacházejí se na něm takzvané černé stavby. Místo hledání nového dopravního napojení by podle nich město mělo jednat o likvidaci či přemístění zoo jinam.

„Zoo by tady vůbec neměla být,“ shodují se mnozí místní. Ti jsou přesvědčeni, že pokud by bylo v městské části vypsáno referendum o osudu zahrady, většina lidí by žádala její zánik.

ZOO MÁ PRO TÁBOR VÝZNAM

Václav Klecanda namítl, že takové referendum by se muselo uskutečnit na celém území města. Připomněl také společenský význam zoo a její vliv na turistický ruch.

Větrovští dlouhodobě kritizují situaci v dopravě a parkování. Například autobusy s turisty zajíždějí do ulice, kam mají zákaz vjezdu. V souvislosti s vybudováním nového parkoviště za fotbalovým hřištěm vznikly dva zálivy pro autobusy, jejichž řidiči ale místo nevyužívají. Místní rovněž poukazují na hluk, smog, prašnost na příjezdové silnici k zoo a zápach ze zvířat. Zoologickou zahradu ročně navštíví asi 100 tisíc lidí.

V září rada města přijala protestní petici větrovských obyvatel proti novému napojení. Její spoluautor Oldřich Knotek tvrdí, že vlivem zoo došlo ke znehodnocení domů a pozemků.

PŘÍJEZD JE PROBLÉM

Zoo, která před časem upadla do insolvence, má už čtyři roky nového majitele Evžena Korce. Zástupce zoo Ondřej Chalupa řekl, že zahrada vinu za složitou dopravní situaci nepopírá. „Víme, že příjezd přes zástavbu je průšvih. Nás samotné by to také naštvalo,“ kál se Ondřej Chalupa.

ROZHODNUTÍ PADNOUT NEMUSÍ

Mezi veřejností byli přítomni i zastupitelé Miloš Tuháček a Irena Ravandi. Ta podotkla, že zastupitelé nebudou mít 14. října povinnost vybrat některou z variant. „Pokud se tak stane, posune to zoo v její legalizaci,“ uvedla.

Zastupitel Miloš Tuháček připomněl, že pro pořízení změny územního hlasovala v minulém volebním období jen těsná většina zastupitelů.

„Pokud změna projde, bude se od ní odvíjet legalizace staveb na území zahrady,“ přitakal názoru kolegyně Ravandi.

Hlavní slovo budou mít městští zastupitelé 14. října. Buď vyberou jednu z pěti variant dopravního napojení, nebo většinou hlasů nevyberou žádnou.