Zajímá vás, co se v Táboře bude budovat či jaké se chystají změny? Můžete se ve středu zeptat městských architektů.

Setkání s Kanceláří architekta města. | Foto: Poskytl Luboš Dvořák

Město Tábor podle mluvčího radnice Luboše Dvořáka zve veřejnost na první setkání s Kanceláří architekta města (KAM), které se bude konat v Městské knihovně v Jiráskově ulici ve středu 17. ledna od 18 hodin.

"Řeč bude o Táboře a projektech, které pro město tento, jak se říká, služebně nejmladší, odbor připravuje," přiblížil. Pokračoval, že vedoucí odboru Kateřina Čechová a její kolegyně veřejnosti na besedě sdělí, jak KAM uvažuje o Táboře, jeho potenciálech a problémech k řešení.

"V druhé části představí konkrétní projekty, které KAM za rok své existence řešila. Obyvatelé se tak budou moci seznámit se současným stavem přípravy čtvrti Dvorce, rekonstrukce Křižíkovy elektrárny nebo bývalé 8. Základní školy na Sídlišti nad Lužnicí. Řeč bude také o připravované rekonstrukci plácku U žabek, ke kterému se do konce ledna sbírají podněty veřejnosti. Na závěr bude řeč o tom, co má KAM v plánu v následujících měsících," dodal Luboš Dvořák.

