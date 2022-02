V tomto případě podle něj šlo hlavně o loupežná přepadení. Nikdo z policistů neočekával, že se tyto hrůzné zločiny páchaly pod dohledem uniformovaných kolegů. „V té době nikdo nepředpokládal, že by samotní policisté a zejména ti z elitních útvarů byli schopní organizace a podílení se na násilné trestné činnosti,“ vysvětlil major Hýsek.

Případ z Čkyně

A jak se jihočeští kriminalisté dostali až do jámy lvové? Pro jihočeskou mordpartu to byl v podstatě obyčejný výjezd na loupežné přepadení. Stalo se to 27. března 1999, kdy se tři pachatelé představili jako policisté Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Praha. „Přijeli ten den dopoledne do Čkyně na Prachaticku, do rodinného domku místního podnikatele, který dodával ve velkém množství z Rakouska a Německa cigarety vietnamským prodejcům v příhraničí,“ upřesnil policejní operativec s třicetiletou praxí.

Čkyňskému podnikateli Josefu Benešovi se prokázali služebními průkazy a předložili mu i falešný doklad o domovní prohlídce. „Tento doklad jmenovanému falešní policisté pouze ukázali, nepředali proti podpisu, jak bylo zvykem,“ upozornil. Do obce přijeli autem značky Škoda Felicia s pražskou SPZ, jak později policie zjistila.

Točili na kameru

Při samotné prohlídce se podle Hýdka jeden muž zdržoval v kuchyni s manželkou a dcerou poškozeného. „Zbylí dva pachatelé se pohybovali za přítomnosti podnikatele domem. Zajímavé bylo, že jeden z nich vše natáčel na videokameru,“ zmínil Hýsek.

Během fiktivní prohlídky Beneš otevřel pachatelům dva trezory a vydal částku kolem tří milionů korun. „Po dosažení svého cíle ho spoutali pouty RALK, posadili do údajného služebního vozu s tím, že ho dovezou do Prahy na výslech, to oznámili přítomné ženě a dceři,“ přiblížil dále.

Posléze skutečně odjeli směrem na hlavní město, ale nedojeli daleko. Po dvou kilometrech jízdy ho nechali vystoupit z auta. „V lesním porostu nedaleko lomu na pomezí Prachaticka a Strakonicka ho připoutali ke stromu, až zde si uvědomil, že se stal obětí loupeže,“ dodal Hýsek. Po dvou hodinách se mu podařilo uvolnit z pout a oznámit zločin skutečné policii.

Beze stop

Tak začalo zatím netušené rozplétání činnosti dnes už proslulého Berdychova gangu. Na začátku jihočeská policie neměla moc indicií ani zajištěných stop. „Kromě popisu pachatelů a vozidla, kterým přijeli, nebylo co zajistit. Zde se nám ale opět potvrdilo rčení, co špatně začíná. To dobře končí,“ smál se kriminalista ve výslužbě.

V průběhu vyšetřovaní zjistili, že si lupiči původně mysleli na daleko vyšší částku. „Někdo je totiž informoval, že obchodník má v domě částku nejméně deset milionů. On ji tam skutečně měl, ale několik dní před zločinem dostal strach a peníze schoval u kamaráda, původního majitele obnosu,“ vysvětlil Hýsek.

Tyto skutečnosti patřili do hlavní vyšetřovací verze. Kdo mohl vědět, že má u sebe takovou hotovost? Od koho se tento fakt dostal k pachatelům? „Opět se potvrdilo naše rčení, kdo neumí postavit verze k případu, tak nevyšetřuje, nebo vyšetřuje ale špatně,“ upozornil.

Policista z Prahy

Následovala poctivá a důsledná policejní práce. Výslechy, analytické činnosti, nasazení operativní techniky, až se podařilo téměř nemožné. „Dopracovali jsme se ke konkrétním osobám stojícím za loupežným přepadením. Veškeré zjištěné skutečnosti vedly do Prahy. Překvapením bylo, že falešný policista – loupežník, je skutečný policista, v té době sloužící na hlavním nádraží,“ konstatoval Hýsek.

Po tomto odhalení bylo nutné postupovat velmi opatrně, zvažovat každý výslech z okolí podezřelých osob, tak aby nedošlo k provalení a zmaření celého vyšetřování. Jihočeši navázali spolupráci s OBOZ Praha. „Nemohli jsme tušit, že by někdo z policistů tohoto elitního útvaru mohl podílet na organizované trestné činnosti a znát její pozadí,“ podotkl.

Nekalé úmysly

Při realizaci potom pražští kolegové zadrželi a obvinili tři osoby, zmiňovaného uniformovaného policistu, Macela Mikyšku, také pražského zločince Miroslava Houdka a dalšího muže s trvalým bydlištěm mimo Prahy. „Všem jsme sdělili obvinění z loupežného přepadení ve Čkyni. Předtím jsme jednali s OBOZ Praha. Z toho útvaru nám předali videokazetu s nahrávkou z údajné domovní prohlídky. Nahrávku jsme využili při důkazním řízení, kazetu nám nepředával nikdo jiný než detektivové Josef Opava a Petr Koňařík. V této fázi šetření jsme ještě nepochybovali o jejich čestném jednání,“ prozradil.

„Týmová práce jihočeské policie slavila úspěch, objasnění daného případu a následný soudní proces včetně potrestání pachatelů. Byl to jen střípek z činnosti Berdychova gangu, ale stále se domnívám, že velice důležitý, protože podstatnou měrou přispěl k rozkrytí a následnému odsouzení dalších jeho členů.“ major Václav Hýsek ve výslužbě, České Budějovice.

Až následně se ukázalo, že skutečnost byla jiná. „Tímto dobrým skutkem v podstatě obětovali tři členy gangu a domnívali se, že tak přepadení uzavřeme. Ale opak byl pravdou,“ uvedl Hýsek.

V celé kauze Berdychova gangu totiž napomohla usvědčení právě výpověď Miroslava Houdka zvaného Kojak. „Dá se říci, že Houdka chtěla společnost obětovat, aby OBOZ vykázal činnost a odvedl pozornost od další své organizované trestné činnosti a členů gangu,“ dále popsal.

Budou padat jména

Během prvotních výsleších nikdo ze zadržených nevypovídal. U všech třech krajský soud akceptoval návrh vyšetřovatele na vazbu. „Po několika týdnech v českobudějovické vazební věznici nastal u obviněného Miroslava Houdka zlom. Rozhodl se vypovídat, vzkázal vyšetřovatelce dokumentující případ, že se má připravit na to, že budou padat jména policistů a výpověď bude dlouhá,“ objasnil zajímavý zvrat.

Vzhledem k tomu, že v Houdkově výpovědi se mělo jednat mimo jiné o trestnou činnost mužů zákona a zejména pražských policistů, tak o této skutečnosti tehdy ještě kapitán Hýsek telefonicky vyrozuměl vedoucího inspekce ministerstva vnitra Miroslava Milce. „Sdělil jsem mu podle platných předpisů, pro co se Houdek rozhodl. Na základě této skutečnosti se za ním vydal do vazebky osobně. Uvedl, že ho vyslechne a bude nás informovat,“ popsal Hýsek.

Milec už v té době v podstatě praktiky Berdychova gangu kryl, ale to nemohl nikdo vědět. „Výslech sice provedl, ale zavolal, že nejde o zásadní informace. Z jihočeské kriminálky už tedy nebylo nutné další vyslýchání. Houdek však požadoval další kontakty s jiným útvarem, a to ÚOOZ, kde uvedl konkrétní poznatky. Tak v podstatě přišla jihočeská kriminálka o podíl na rozkrytí slavného Berdychova gangu,“ shrnul Václav Hýsek.

David Berdych – sportovec, bývalý Jonákův vyhazovač u proslulé diskotéky DiscoLand, hlava proslulého gangu, který působil napříč ČR v 90. letech, nejdříve přepadal na zakázku kamiony, posléze plánoval loupežná přepadení zámožných podnikatelů

Miroslav Houdek – významný pražský zločinec, řečený Kojak podle své pleše, zadržený na jihu Čech, mimo jiné pracoval i ve službách Davida Berdycha, což mu bylo osudným, jeden z hlavních svědků v procesu proti Berdychově gangu, rasista, milovník hákových křížů, měl přítelkyni u policie

Miroslav Milec – podplukovník, šéf pražského odboru inspekce ministerstva vnitra, kryl záda organizované skupině kolem Berdycha a zkorumpovaných policistů, šedá eminence

Josef Opava – major, bývalý elitní detektiv OBOZ, zástupce šéfa OBOZ, řídil činnosti Davida Berdycha a založil tajnou policejní organizaci mimo zákon

Petr Koňařík – poručík, bývalý detektiv OBOZ, člen policejní společnosti podílející se na organizovaných zločinech, motokrosový jezdec

Marcel Mikyška – policista zadržený na policejním ředitelství Praha 2 za záminkou odměny v kanceláři ředitele, podílel se na loupeži ve Čkyni a vše natáčel, kazetu pak předal Berdychovi, při výslechu uvedl, že měl doma připravenou služební zbraň na poličce u vstupních dveří, věřil, že časem dojde k zatčení a nechtěl se dát jen tak, při podpisu a předání obvinění v ČB se divil, že je obviněn jen z loupeže na Prachaticku, práskač a podrazák