Dobová ikona

Letos je to 50 let od úmrtí Hany Benešové. Proto jí Úřad vlády věnoval podle své vedoucí Jany Kotalíkové tyto nové výstavní prostory. „Vzdávají hold ženě, která ač osobně skromná a dobrovolně žijící ve stínu svého manžela, byla svého času ikonou svobodného Československa,“ podotkla.

Benešova vila bude přístupná šest dní v týdnu i letos. Začátek sezóny se blíží

Připomněla také, že před rokem vznikl nový návštěvnický okruh, který spojil Památník dr. Edvarda Beneše a Benešovu vilu v jeden celek. „Bylo to dobré rozhodnutí, to potvrzuje i 11 tisíc lidí, kteří jej od té doby navštívili. Velké díky patří předsedovi vlády Petru Fialovi, který nás podpořil. Byl to on, kdo před rokem při návštěvě vily vyslovil přání, aby se nově zpřístupnily i ty prostory, které byly po desetiletí pro veřejnost uzavřeny,“ uvedla Kotalíková s tím, že Benešova vila nemá být jen vládní rezidencí, ale místem pro všechny, kdo si chtějí připomenout cennou historii naší republiky.

Veřejnosti se zpřístupní dvě místnosti v patře jihozápadního křídla, které jsou spojeny se soukromým životem Hany Benešové. Jedná se o apartmán s pracovnou a soukromou ložnicí provázaný koupelnou s dalším pokojem, kde se původně nacházela ložnice manželů Benešových a později zde přebývala komorná Hany Benešové Vilma Kulhánková. Nábytek pracovny byl instalován dle dobových fotografií a dochoval se z větší části ve sbírkách Husitského muzea v Táboře.

Interiér druhé místnosti, ložnice manželů Benešových a později pokoj komorné, je vybaven nábytkem pocházejícím z jiných částí vily, neboť původní nábytek či dobové fotografie interiéru se nedochovaly. Atmosféře intimního prostoru odpovídá výběr předmětů ve vitrínách a neformálních oděvů Hany Benešové na figurínách.

Župan, šaty i další doplňky

Návštěvníci mohou obdivovat nejen letní její hedvábný župan zdobený florální výšivkou a motivy odkazujícími k japonským vzorům, ale například i lněné letní šaty v bulharském stylu, které nosila při neformálních příležitostech například na zahradě v Sezimově Ústí. Vitrína v pracovně je plná osobních předmětů paní, vitríny druhého pokoje připomínají každodenní život manželů ve vile. Jsou v ní klobouky, rukavičky, šátky, ale i diář, listiny a fotografie. Expozice je také unikátní vystavenými sbírkovými předměty, které muzea nedávno získala od praneteře Benešových Hany Reginy Pohl ze Spojených států amerických.

Benešova vila bude přístupná šest dní v týdnu i letos. Začátek sezóny se blíží

Potěšen ze spolupráce je i generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. „Díky zajímavým sbírkovým předmětům můžeme lidem zprostředkovat autentičtější zážitek během prohlídky nově otevřených prostor vily Hany a Edvarda Benešových. Návštěvníci se mohou těšit na modely a doplňky, ale také osobní předměty Hany Benešové z našich sbírek, z nichž některé vystavujeme úplně poprvé,“ naznačil.

Plní její poslední přání

„Věřím, že návštěvníci ocení rozšíření prohlídkového okruhu, které vzniklo díky invenčnímu přístupu Úřadu vlády,“ řekl ředitel Husitského muzea v Táboře Jakub Smrčka, který odkaz druhého československého prezidentského manželského páru vnímá jako součást historie naší demokratické státnosti. „Současná podoba provozního modelu areálu vily, hrobky manželů Benešových, parku a Památníku se osvědčila a dle mého názoru představuje důstojnou formu naplnění poslední vůle Hany Benešové,“ míní.