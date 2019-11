Večer se nesl v adventním duchu, návštěvníci si mohli nabídnout sladké i slané zákusky, teplé a studené nápoje. Nechyběla zábava pro děti v podobě dětského koutku, stolního fotbálku a vrcholem akce se stalo netradiční loutkové představení Divadla Víti Marčíka mladšího.

Celkem asi stovka přítomných, hlavně dětí, se už nemohla dočkat Vánočního příběhu. Předtím však ředitel Cheironu Roman Varga osvětlil vizi projektu BejVák. "Chystáme se v příští roce v těchto prostorách otevřít klub pro děti ze sídliště, které sem budou moci chodit trávit volný čas. Popovídat si o svých problémech, zájmech a budoucnosti,“ popsal vizi.

HLEDAJÍ SPONZORY

To nejdůležitější však komunitní centrum teprve čeká. „Jsme tu v nájmu teprve měsíc, snažili jsem se to tu dát do pořádku, ale stále jsou prostory v dost syrovém stavu. V kampani, kterou spouštíme, chceme získat ještě alespoň tři sta tisíc korun, abychom to tu dokázali zrekonstruovat a vybavit,“ upřesnil Roman Varga.

Po 23 letech fungování neziskové organizace v Táboře se rozhodli rozšířit na Sojčák, protože si myslí, že si to tato městská aglomerace zaslouží. " Máme tu jen malou místnost ve škole, ale ta nepokryje poptávku z řad dětí a mládeže, kolikrát se tam tísní i třicet lidí,“ naznačila fundraiserka Tereza Pacalajová.

Děti si uvnitř hotového BejVáku zahrají různé hry, navzájem se zabaví lukrativní činností či jen rozhovory mezi sebou i se speciálně proškolenými pracovníky. Nebudou chybět ani preventivní programy týkající se bezpečného sexuálního života či rizikovosti návykových látek. V budoucnu je zde čeká příjemná atmosféra v podobě téměř domácího obývacího pokoje, pracovní dílna, kuchyně s barem, sociální zázemí, malá knihovna či hudební prostor skoro jako reálná zkušebna.

SAMOSPRÁVA SLUŽBĚ FANDÍ

Pro město jsou služby Cheironu podle místostarostky Michaely Petrové neocenitelné. „Ne každé dítě má rodinné zázemí, které potřebuje a jaké je v dnešní společnosti vyžadováno. A právě Cheiron T je organizace, která takové zázemí do jisté míry supluje. Význam této služby si plně uvědomujeme,“ vysvětlila. V rámci možností samosprávy se tak město snaží organizaci podporovat. „Poskytujeme jim dotace jak na provozování činnosti, tak na jednotlivé akce. Městské prostory, které využívají, mají ve výpůjčce bezúplatně,“ dodala Michaela Petrová.