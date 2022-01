"Tato varianta je rozhodně atraktivnější pro diváky a nová trasa kolem hradeb středověké Soběslavi snad i pro běžce," uvedl za pořadatele Petr Čáp.

35. ročník Silvestrovského běhu ulicemi města Soběslavi pořádal SK Viktoria Tábor spolu s Veteran Car Club Soběslav. Hlavní závod měřil 2021 metrů a běžel se na vlhké asfaltové trati v bezvětří při teplotě 11°C. Celkem se běhu zúčastnilo 149 běžců a 1 pes. Běhu se zúčastnila také recesistická družstva, která jej zpestřila svými kostýmy.

Pořadatelé rozšířili i zázemí, čímž obsadili celý dlážděný čtverec náměstí. "Na jedné straně se registrovali běžci, kterým následně pořadatelé vydávali startovní čísla, čipy na měření, pásek na ruku pro občerstvení zdarma a drobné dárky od sponzorů. Ve vedlejším stanu DJ mixoval hudbu a pouštěl video z minulých čtyř ročníků spolu s logy sponzorů akce. Pod promítacím plátnem, umístěným v dalším stanu, byly vystavené medaile pro nejlepší tři borce jednotlivých kategorií a nejmladšího a nejstaršího účastníka závodu," uvedl Petr Čáp.

Poté, co během dvou hodin pořadatelé vystavěli, zabydleli, ozvučeli a samozřejmě nasvítili toto stanové městečko a prostory v okolí, začali ve 21 hodin přicházet první zájemci o běhy dětských kategorií. Je i početnou skupinu diváků brzy zabavil kouzelník Pet a dvě taneční skupiny: soběslavská Lucie a táborská Fresh Dance. Činili se i Ohnivci kejklíře Adama, kteří operativně zaskočili za nemocné kolegy z Písku.

Dětská kategorie do 10 let odstartovala v počtu 25 běžců ve 22 hodin na jeden okruh náměstí (450 m) a vzápětí 13 závodníků kategorie 11-14 let vyrazilo na dva okruhy (900 m). Doprovodnou motorku poskytl pořadatel Veteran Car Club Soběslav. Mladí běžci byli vzápětí dekorováni na stupních vítězů.

Kategorie do 10 let:

1. Hynek MLÁDEK (Soběslav) 1:35

2. Ela DVOŘÁKOVÁ (Soběslav) 1:41

3. Jakub NOVÁK (Tábor) 1:45

Kategorie 11 – 14 let:

1. Miroslav MLÁDEK (Soběslav) 3:09

2. Rostislav URBAN (Soběslav) 3:11

3. Ladislav CIKÁNEK (Soběslav) 3:12

Medaili a odměnu si odnesli ale i všechny zúčastněné děti. Dekorování dětských kategorií bylo ukončeno ohňostrojem.

Hlavní závod začal tradičně o půlnoci a na startu se tísnilo celkem 101 závodníků. Ihned po startovním výstřelu šel do čela Ondřej KOHOUT (TJ Chyšky), který vzápětí suverénně zvítězil časem 6:11 před Richardem EL KARIBEM (Tygři Praha) v čase 6:41 a Patrikem BOUŠKOU (TJ Chyšky) za 6:44. Pozoruhodné na tomto souboji bylo, že šestnáctiletý Richard vyhrál před dvěma lety starší dětskou kategorii a letos narušil hegemonii dvacetiletých borců z Chyšek (na čtvrtém místě doběhl Jan HAVLÍČEK rovněž z TJ Chyšky). Mezi muži kategorie 26-45 let byl nejrychlejší Pavel KOPÁČEK (Bežerovice) 6:53 před Michalem ZIKOU 7: 42 a Vladimírem HOJKOU (VSF FTVS Praha) 7:44. V nejstarší kategorii 46+ si pro zlatou medaili doběhl Alexandr PAVLIŠEN (4timing Příbram) 7:47 před Jiřím HERGESELLEM (Vračkovice) 7:58 a Janem HABAROU (Veselí nad Lužnicí) 8:12.

Vítězkou kategorie žen do 25 let se stala Aneta VANČATOVÁ (Zvěrotice) 10:03 před Terezou VÁCOVOU (Klenovice) 10:04 a Anetou ARDAMICOVOU (Ardy Team) 10:12. Nejrychlejší ženou závodu byla Eva KLIMEŠOVÁ (Soběslav) 8:12, která vyhrála kategorii žen 26-45 let před Marií VALDOVOU (SK K.Řečice) 8:33 a Renátou KOTÁPIŠOVOU (ASK Slavia Praha) 8:51. Stupně vítězů žen 46+ si rozdělily Zdeňka LEITGEBOVÁ (Ovčárna) 9:08, na druhém místě každým rokem rychlejší Jitka PECKOVÁ (Tábor) 9:10 a třetí Iri HAVELKŮ s pejskem Tonyou (Veselí nad Lužnicí) 9:36.

"Závodu se zúčastnilo 6 družstev. Tato kategorie kdysi vznikla spontánně ze zájmu fandů našeho závodu jako silvestrovské zpestření a tak ji také chápou pořadatelé. Z toho důvodu jsou družstva hodnocena nikoliv dle pořadí, ale podle „uměleckého dojmu“. Nejkrásnější letos byli KAŠPÁRCI před VČELKAMI NA LOUCE kroužícími kolem květinky Michala Holce a ZASE TI NEJRYCHLEJŠÍ! (Wellnes u Rendys). Těšíme se na další krásné kostýmy v příštích letech," doplnil Petr Čech.

Nejmladším účastníkem závodu byl pětiletý Adam Lukačovský ze Zvěrotic, nejstarší účastnicí pak Jaroslava Vedlová z Jindřichova Hradce.

"Děkujeme všem běžcům, divákům a sponzorům, bez nichž by se závod neuskutečnil v podobě skvělého podniku s báječnou atmosférou, kterou tradičně všichni oceňují. Doprovodný program a občerstvení využila rovněž početná skupina diváků. Všem děkujeme za účast a spolupráci a těšíme se za rok na ročník s pořadovým číslem 36," uzavřel Petr Čech.