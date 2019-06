Pomoc komunitního centra mohou kromě zdravotně postižených použít také sociálně znevýhodnění. Podle pracovnice centra Anety Hruboňové se zaměřují především na problematiku bydlení.

Otevírací doba V úterý, středu a pátek má centrum dopoledne otevřeno od 8 do 12 hodin, odpoledne od 12.30 do 14.30 hodin. Ve čtvrtek od 8 do 12 hod. Pondělí je vyhrazeno pro terénní práci a individuální konzultace.

„Zájemci u nás získají informace třeba o tom, jakým způsobem hledat nový pronájem. Pomůžeme jim i s komunikací s pronajímatelem bytu či řešením případných komplikací,“ vysvětlila.

Služby centra mohou využít jak lidé z Bechyně, tak i blízkého okolí. Naleznou jej v budově kulturního domu. V nejbližších letech by pak mělo v Bechyni vzniknout středisko, které bude nabízet lidem s handicapem také ubytování a zaměstnání.

„Počítáme s kavárnou a výrobou ručně odlévaných mýdel,“ potvrdila Aneta Hruboňová. Součástí má být i mateřské centrum a volnočasové aktivity pro seniory.