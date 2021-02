Starosta Bechyně Pavel Houdek.Zdroj: Deník / RedakceTak jako jinde, tak i u nás pandemie ovlivnila kulturní, společenský, spolkový i sportovní život. Město pomáhalo se šitím roušek potřebným nákupem materiálu, jejich distribucí včetně desinfekce. Pečovatelská služba a dobrovolníci zajišťovali nákupy. Nyní v lednu jsme nabídli pomoc seniorům nad 80 let - jednalo se o zhruba 250 osob - s registrací na očkování. Těm, kteří se neměli jak dostat do očkovacího místa, jsme zajistili dopravu.

Jak u vás ve městě loni probíhal kulturní a společenský život, odrazilo se to i na cestovním ruchu?

Rok 2020 začal velmi optimisticky - vyprodaným a příjemným plesem města, následovala celorepubliková přehlídka amatérského divadla Nahlížení, která se nesla v duchu hesla „za málo peněz hodně divadla“. Čekala nás vyprodaná představeni Radůzy, Olympicu a Cavewoman, ale přišlo něco, o čem se nám, ani nikomu jinému, nezdálo. Najednou se zatáhla obloha a byl tu koronavirus a vládní nařízení.

Letní sezonu zahájilo již velmi oblíbené promítání letního kina na náměstí. Následoval již devětadvacátý ročník Divadla v trávě, na kterém vystoupilo devět divadelních souborů z celé České republiky v krásném prostředí klášterní zahrady. Na přelomu prázdnin zaplnily náměstí v Bechyni keramické trhy s bohatým doprovodným programem. Klasická Koloběžková grandprix se z důvodu epidemie a rekonstrukce hlavní bechyňské Libušiny třídy nekonala.

Uskutečnily se Bechyňské doteky - festival, který se snaží o navrácení poutní tradice a již osmadvacátý ročník Festivalu dechových hudeb. Labutí písní podzimní sezóny se stal vyprodaný a úžasný koncert legendy českého rocku Olympic. Co se týče cestovního ruchu v celoročním souhrnu lidí možná ubylo, ale na druhou stranu se jich většina vměstnala právě do letních měsíců.

Co bylo jiné? Například - Stezka údolím Lužnice Toulavou, první česká pěší trasa v seznamu Leading Quality Trails Best of Europe sice nebyla slavnostně otevřena, ale přesto začala sloužit. Návštěvnost stoupla i na poutní stezce Toulavy, vždyť navíc část patří do Svatojakubské cesty. Prostě příroda zůstala přístupná a vydalo se do ní více lidí než dříve. Více lidí viselo na Via ferrata nad Lužnicí, anebo si vyšláplo do Židovy strouhy.

Už před více jak rokem se objevily úvahy o konverzi napětí u vlaků a tratě historické Bechyňky, jak se k tomu stavíte?

Snažíme se o zachování možnosti provozu historických vlaků na trati Tábor – Bechyně se stávajícím stejnosměrným napětím 1500 V. Elektrická dráha jako technický počin spjatý se jménem vynálezce Františka Křižíka je v provozu od roku 1903 a je první elektrifikovanou tratí na našem území.

Pro obyvatele našeho regionu znamená tato památka velkou hodnotu. Chovají k ní letitou srdeční vazbu a právem ji považují za „rodinné stříbro“ zdejší oblasti, za poezii v krajině i zdravou nostalgii k umu předků. Na trati probíhá ve spolupráci s Českými drahami akce „Léto na Bechyňce“, která je významnou podporou cestovního ruchu a lákadlem nejen pro nadšence železnice.

Kvůli koronaviru jsme museli v kultuře loni na mnoho věcí změnit náhled a začít se chovat a uvažovat jinak. Začali jsme ještě více pracovat s virtuálním prostorem. Proběhly virtuálně výstavy, rej čarodějnic, adventní zastavení a i stálou expozici muzea bude možné navštívit virtuálně. Kontakt s lidmi to ale v žádném případě nemůže nahradit.

Do čeho jste jako město loni nejvíc investovali a co chystáte pro letošní rok?

Loni jsme museli reagovat na danou situaci úpravou rozpočtu na stránce příjmů o zhruba 12 milionů. Nakonec se nám podařilo realizovat investiční akce za přibližně 45 milionů.

Největší investicí v roce 2020 byla rekonstrukce Libušiny ulice, kterou dokončíme letos na jaře. Loni jsme proinvestovali téměř 30 milionů za vodovod, kanalizace a povrchy, společně s Jihočeským krajem. Dále chci zmínit pátou etapu obnovy vnitrobloku sídliště Na Libuši, výměnu oken, oprava fasády bytového domu na sídlišti Na Libuši. V ZŠ Školní jsme vyměnili okna ve vestibulech, došlo i na výměnu topení. Provedli jsme rovněž rekonstrukci bytových jader v našich bytech za zhruba tři miliony.

I letos očekáváme podobný propad příjmů jako v loňském roce. I přesto jsme naplánovali akce za 79 milionů a doufám, že se nám je podaří uskutečnit. Mohu jmenovat například šestou etapu obnovy sídliště Na Libuši, a to poslední vnitroblok sídliště z šedesátých let. Jsem rád, že se nám postupně podařilo toto sídliště přeměnit ze šedivého na přívětivější. Kvituji i to, že se k tomu přidaly i jednotlivé SVJ opravami svých bytových domů.

Chystáme i rekonstrukci parkoviště Obránců míru a školních hřišť dvou základních škol, Dojde ke změně systému vytápění bytových domů Na Libuši, které jsou v majetku města, včetně teplovodní přípojky. Chystáme obnovu fasády kulturního domu. V souvislosti s dokončením opravy Libušiny ulice dojde k rekonstrukce kanalizace a vodovodu, silnicí II/122 – průtah Senožaty a dopravním napojení na výstavbu Penny.

Kromě větších investičních akcí chceme pokračovat v rekonstrukcích bytových jader. Zažádali jsme rovněž o dotaci na výměnu zhruba 300 svítidel. Pokud budeme úspěšní, máme tuto investici rozvrženou na roky 2021 – 2022. Celková investice by činila přibližně čtyři a čtvrt milionu. Zažádali jsme o dotaci, která by mohla být ve výši necelých dvou milionů.

V neposlední řadě nás čekají dvě důležité záležitosti, a to jsou výběrové řízení na provozovatele tepelného hospodářství a svoz komunálního odpadu v Bechyni. Vše by mělo být ukončeno, pokud to půjde bez problémů, do konce června.