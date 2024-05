A proč se vlastně Židova strouha jmenuje Židova? To vysvětluje například Zdeněk Šmíd v publikaci Lužnice – putování s řekou: „Podle kroniky obce Hodonice se tak stalo za krále Vratislava v 11. století. Král prý všechny Židy vyhostil z Čech, ale v Bechyni ho neposlechli. Bechyně je daleko, málokdo ví, že vůbec existuje na tož, že tu bydlí Židé, říkali si. I tady však měli nepřátele, někdo králi žaloval a král sem poslal vojáky. V jeho vojsku však sloužil Žid a ten své bechyňské soukmenovce varoval. Židé se lekli, sbalili si rance a schovali se ve skalách, jimiž se vinul potok.“

Nadšenci v Bechyni obnovují přívoz. Už v létě chtějí vozit lidi k Židově strouze

Kolem řeky putuje i plno dalších turistů vychutnávající si ticho a přírodu. Ti si pochvalují například občerstvení v kempu Orin či restauraci Žížnivé údolí, kde grilují kolena a žebra. Nechybí ani cyklisté či milovníci adrenalinu. Skály v Zářečí, na které lze vyrazit s patřičným vybavením, se nacházejí asi kilometr od města a jsou plné masivů a věží. V lokalitě nad levou stranou toku vybudovali před více než deseti lety milovníci tohoto sportu lezeckou ferratu, která se těší velké návštěvnosti. Více o atrakci si lze přečíst na jejím webu zde.

Přímo v Bechyni lze mimo jiných atraktivit jako je zámek, městské muzeum navštívit s dětmi například i Pidimajzlíky. Tzv. Skřítkov má otevřeno od dubna do června a od září do října o víkendech a ve svátcích od 10 do 16.30 hodin. O letních prázdninách pak denně od 9.30 do 17.30 hodin.