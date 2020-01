Na počátku všeho bylo rozhodnutí Jihočeského kraje opravit asfaltový povrch této komunikace. Město Bechyně tohoto záměru využilo a naplánovalo na stejné období opravu vodovodního řadu a odpadní i dešťové kanalizace. Potvrdil to starosta města Pavel Houdek. „Bylo by nelogické, kdybychom se k rekonstrukci povrchu nepřidali a museli kvůli zmíněným opravám ulici 'otevřít' znovu,“ uvedl.

ZA KOLIK? Rekonstrukce bechyňské Libušiny ulice počítá v předběžných plánech s investicí 32 miliónů korun.

Plán rekonstrukce počítá s pěti etapami prováděných prací tak, aby byla zajištěna dostupnost všech objektů vyžadujících příjezd právě z Libušiny ulice. „Ulice bude v daných etapách uzavřena v podstatě od křižovatky ke křižovatce, aby byla vždy průjezdná,“ doplnil Pavel Houdek.

Investory rekonstrukce Libušiny ulice jsou Správa a údržba silnic Jihočeského kraje s městem Bechyně. Právě město vypsalo soutěž na prováděné práce a připravena je i elektronická aukce. Jasno o vítězi výběrového řízení by mělo být do . Pokud se bude všechno odvíjet podle stanoveného plánu, spustí se první etapa práce na této na významné bechyňské komunikaci s prvním březnovým dnem, a to v oblasti od křižovatky ulice Za Trubným s ulicí U Vodojemu až ke křižovatce ulic Libušina, Čechova a Michalská. Stavbaři se záhy zaměří na další části ulice a rekonstrukce vyvrcholí pátou etapou, která zahrnuje opravu chodníku.

Předpokládaným termínem ukončení všech plánovaných prací na Libušině ulici je 30. říjen letošního roku.

Pro Martina Kovaříka z Bechyně představuje blížící se rekonstrukce komplikaci v cestě do zaměstnání, ale hlavu si z toho nedělá. „Počítám s tím, že budu muset vstávat do práce o trochu dřív a doufám, že se dostanu včas. Každá oprava ve městě je dobrá, tedy pokud se provede dobře a není zbytečná. Nový asfalt i chodník na téhle ulici lidé určitě uvítají,“ domnívá se.