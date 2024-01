Oficiálně otevřít se podařilo 15. prosince minulého roku. „Výstavbu podobného zařízení jsme diskutovali několik let. Původně jsme zamýšleli postavit letní koupaliště, chyběla nám sauna, nakonec tak vyhrál celoroční provoz,“ vysvětluje starosta.

Vlastní vytápění

Odpočinkový areál umístili do bývalého zámeckého parku, který radnice koupila v roce 2015. Vedle stojí už několik let dobře sloužící pečovatelský dům s 21 byty. „Už při jeho výstavbě jsme počítali s wellness, takže jsme tam již v roce 2021 dimenzovali kotel na štěpku pocházející z našich lesů, kterou vytápíme oba tyto objekty včetně ohřevu bazénové vody. O služby mají zájem i naši senioři, takže jde o ideální kombinaci,“ zmiňuje.

Bazén s příslušenstvím zde vyrostl během posledních dvou let. „Zbývá nám poslední část, a to jsou terénní úpravy a revitalizace parku. Chceme zde pořádat i kulturní akce,“ popisuje Stejskal.

Uvnitř budovy se nachází relaxační bazén o rozměrech pět krát třináct metrů, u vstupu je hluboký 90 centimetrů a postupně se svažuje až na 130 cm. Vybaven je perličkou, masážními tryskami i protiproudem, samostatně je umístěna vířivka, infrasauna a finská sauna. „Pro uživatele je vše komfortní, jednotlivá zařízení si každý spustí stiskem příslušného ovládání. Nejsložitější na celé výstavbě byla bazénová technologie,“ uvádí zajímavosti.

Vše obsluhují proškolené ženy

Zařízení vytvořilo tři pracovní místa, která zastávají místní ženy. Ty se starají o provoz bazénu, recepce, občerstvení, úklid zázemí, šaten a celkové pohodlí příchozích. „Mají záchranářský kurz, jsou proškolené i na technologii a další práci. Zvládají čištění filtrů či používání bazénových vysavačů a podobně,“ objasňuje Ladislav Stejskal.

Želečské wellness využívají místní obyvatelé i lidé ze širokého okolí. „Jezdí k nám lidé z obcí jako Skalice, Hlavatce, Ústrašice, ale už nás zaregistrovali i zájemci ze vzdálenějších koutů,“ popisuje s tím, že se již informace o otevření rozšířily do Soběslavi, Plané nad Lužnicí, Bechyně i Jistebnice.

Projekčně je kapacita připravená na 30 lidí. Obec si však nechává rezervu a wellness smí současně využívat 24 návštěvníků. Teplota bazénu i vzduchu je udržována na přívětivých 28 až 32 °C, vířivka má 36 °C. Děti do tří let neplatí žádné vstupné, levnější paušál mají senioři 65+, držitelé průkazů ZTP či děti do 15 let. Využít lze i výhodné rodinné vstupné. Zařízení je vhodné i po imobilní spoluobčany.

Deník zaujalo: Součástí interiéru zařízení Wellness bazén a sauna Želeč je i atypický strop a výzdoba, zejména jde o stropní plachtovou tapetu s přírodními motivy, která je podsvícená LED páskami. Osvětlené jsou i obrazy na stěnách, a tak v podvečer při zapnutí reflektorů nabízí prostředí doplněné hrající hudbou zajímavou intimní atmosféru.

Otevřeno je od úterý do neděle v odpoledních hodinách (út-čt od 15h, pá-so od 14 vždy do 21.30 h), otevírací doba se může časem změnit dle zájmu veřejnosti.

Pravidelné posilování ve vodě

Uvnitř se konají také pravidelně lekce aquaerobiku s lektorkou Martinou Pažinovou. „Jde o intenzivní cvičení, kdy posilujete ve vodě i mimo ni svalstvo. Posilujeme ruce, trup, břicho, vnitřní a vnější svaly na nohou. Cvičíme chvíli nad vodou, chvíli pod vodou i s pomocí různých pomůcek,“ popsala.

Aktuálně se kurzy, nikoliv jednotlivé hodiny, konají vždy ve čtvrtek odpoledne. Přihlášeno je více než 45 žen. „Mám tři skupinky od začátečníků až po pokročilé, v případě zájmu o další kurz se lze na mě zeptat na recepci, zatím beru jen náhradníky. Mám totiž plno,“ informuje lektorka s dvacetiletou praxí, která se věnuje i plavání miminek s rodiči.

Kurz trvá od ledna do února. „Chtěla jsem vyzkoušet, jak budou lidem vyhovovat nové prostory. Většinou jde o osm až deset hodin za sebou. Na jaře chci, v případě velkého zájmu, navázat dalšími kurzy,“ naznačuje Pažinová.

Ideální prostředí ke cvičení

Prostředí bazénu v Želči je podle ní ideálním sportovištěm. „Jsem nadšená, prostředí je hezké, příjemné, velice dobře udělané. Co se týče prostoru, je dobře rozvrhnutý. Je to perfektně rozdělené tak, že třeba lidé, co jdou do sauny, nás vůbec neruší při cvičení. Pozvolna snižující se hloubka je super zejména pro děti, vybavení je optimistické a úplně to nabíjí,“ hodnotí Pažinová.

Od března zde bude nabízet kurzy pro nejmenší v doprovodu rodičů instruktorka centra Plaváček Barbora Janoušková z Českých Budějovic. Do budoucna obec počítá i s tím, že by Wellness bazén a sauna Želeč mohly po domluvě navštěvovat školy a školky či různé zájmové organizace.