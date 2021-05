Krajský investiční fond se chystá na svou premiéru a vedení kraje zveřejnilo, kam pošle 200 milionů korun. Zastupitelé na čtvrtečním zasedání projekt jednoznačně podpořili, a tak do obcí mohou zamířit miliony korun.

Ilustrační foto: | Foto: Deník/Jan Karásek

Že jde o politické rozhodnutí, jakým směrem kraj posouvat, a naplnění jednoho z předvolebních slibů vládnoucí krajské koalice, potvrdil Tomáš Hajdušek (ODS), náměstek hejtmana pro ekonomiku, a dodal, že je možné, že kraj do fondu přisype další peníze ještě letos. "Máme to nastavené fondovým způsobem, takže se můžeme během roku jakkoli rozhodnout a není vyloučeno, že třeba po prázdninách do něj nějakou částku přisypeme a ještě podpoříme zbývající žádosti," řekl.