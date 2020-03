Překvapením pro záchranáře, byl ranní výjezd k českobudějovickému babyboxu. Byla v něm zdravá holčička a jméno dostala po fialkách.

Babybox v Českých Budějovicích. | Foto: ZZS JčK

V úterý deset minut před šestou ranní dal zprávu českobudějovický babybox, že je v něm miminko. Vyjeli k němu záchranáři. „Bylo to na začátku služby, první dnešní výjezd. Dneska jsem byla připravená na všechno a čekala jsem spíš něco kolem koronaviru. Babybox mě dostal do klen,“ řekla záchranářka a zároveň tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petra Kafková. Ta se o miminko postarala a byla u něj i při převozu do nemocnice, kde holčičku předali záchranáři na neonatologii.