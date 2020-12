Zdroj: Archiv T. Komorousové"Sbírka funguje na stejném principu jako HitHit, který většina lidí zná. Během této kampaně je potřeba vybrat cílovou částku 58 tisíc korun, aby kniha mohla spatřit světlo světa. Vybrané peníze vynaložím na náklady spojené s vydáním, tedy na tisk, práce kolegů - betačtenáři, redaktor, grafik, korektor, náklady na skladování, distribuci a další. Po úspěšném předprodeji a dokončení všech prací kolem chci, aby se kniha dostala na pulty knihkupectví a eshopy," říká Tereza Komorousová. Na knihu se nyní vybrala zhruba polovina prostředků.

Autorka pochází z Tábora a pracuje jako referentka nákupu a analýz. Dálkově studuje magisterský obor podniková ekonomika v Českých Budějovicích, kam o víkendech dojíždí. Ve volném čase ráda vaří a zkouší nové recepty nebo si užívá přírody.

"Nic mě ale nezrelaxuje tolik jako psaní, amatérské focení a malba tajuplných obrazů. Poslední roky jsem toho měla tolik na srdci, a tak jsem se začala ze všeho jednoduše vypisovat. Z pár řádků se staly strany a nakonec celá kniha zaznamenávající různé milostné vztahy. Inspirovalo mě mnoho příběhů, které mi roky vyprávěli přátelé, některé jsem dokonce zažila sama. Kolikrát jsem si říkala, že tohle se snad ani nikomu jinému stát nemůže…," popisuje Tereza Komorousová důvody, proč knihu sepsala.

Najdete se v příběhu? Román popisuje příběh dvaadvacetileté Gábiny. Ta se po těžkém rozchodu přestěhuje z maloměsta do centra Prahy. Z holky toužící po pevném vztahu se stane volnomyšlenkářka, která začne žít zcela nespoutaně. Ve vztahu se cítila svázaná, a tak se snaží přijít na to, co ji udělá skutečně šťastnou. Zahazuje pevné mantinely věrnosti a na každém prstu má obmotaných několik chlapů a mnohým zlomí srdce. Je schopná se znovu zamilovat, nebo dá přednost svobodě a nevázanému stylu života?

„Domnívám se, že se v knize může najít každá žena. Byla by škoda nedotáhnout ji do zdárného konce,“ popisuje ⁠betačtenářka Michala Brožová. „Příběh o dívce, která žije a miluje naplno. Rozhodně nezapadá do davu a řídí se heslem: sex, drogy a rock´n´roll. Dočetla jsem první část knihy a musím říct, že tohle jsem nečekala. Dávám palec nahoru,“ doplnila ⁠betačtenářka Jana.

David Peltán