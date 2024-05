Tři aktivní občanky Tábora Adéla Doušová, Karolína Koubová a Barbora Tůmová upozorňují na nedodržování dopravních předpisů v centru Tábora. Ženy, které se sloučily pod spolek AutoMatky, apelují na zastupitele i veřejnost. Vybízí nejen k ohleduplnosti, ale se svou prezentací nedostatků a návrhů na jejich řešení vystoupily také v debatě Na kus řeči s vedením města.

Říkají si AutoMatky a bojují za bezpečnější ulice Tábora. Město hledá kompromis | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

AutoMatky dlouhodobě trápí nedostatek bezpečnosti pro pěší v lokalitě Starého města, která je obytnou zónou. „V obytné zóně by se měla auta jezdit pomalu a ohleduplně vůči chodcům, kteří se mohou pohybovat v rozsahu celé ulice,“ upozornila Adéla Doušová.

Obytná zóna - Mohou vjíždět vozidla, maximální povolená rychlost je 20 km/h - Parkovat lze jen na vyznačených parkovištích. - Je možné si hrát i na komunikaci, chodce nesmí řidiči nijak ohrožovat, ale pěší musí umožnit vozidlům jízdu. - Více lze najít v zákonu o provozu na pozemních komunikacích § 39

Tato pravidla se podle vyjádření AutoMatek v Táboře většinou nedodržují. „Jsme často svědky přímého ohrožení, slovních nadávek, vytrubování maminek s kočárky a podobně. Řidiči opakovaně překračují povolenou rychlost, nejvíce přestupků pozorujeme v dlouhých nepřerušovaných ulicích, nejčastěji se to děje v Klokotské, Žižkově a Špitálské,“ přiblížila Barbora Tůmová.

Na Starém městě se, ačkoliv je obytnou zónou, pohybuje obrovské množství motoristů. „Je tam skutečně frekventovaná motorová doprava, pro kterou centrum města nebylo vybudováno. Dochází tak z logiky věci k řadě nepříjemným situacím a kolizím,“ upozornila dále Karolína Koubová, která dodala, že město by v tomto ohledu mělo být daleko více sebevědomé a nevpouštět do centra takové množství aut, ale spíše dopravu odvádět na jeho okraj.

Doprava v Táboře se změní. Úprava křižovatky u Švehlova mostu i parkovací dům

S tím úzce souvisí i nepovolené parkování mimo označená parkoviště v ulicích Kotnovská, Martina Húsky a Špitálské náměstí. „Pobyt pro chodce je v ulicích historického města nejen nepříjemný ale přímo nebezpečný,“ tvrdí.

Zdroj: Youtube

Častější kontroly, rozšíření pěších zón, retardéry i radary

Podle nich je možné, že řidiči vůbec nevědí, že jde o obytnou zónu a jaká jsou v ní pravidla. Chybí jim pravidelná kontrola, usměrnění a sankce ze strany strážníků. Upozorňují také, že mnoho lidí náměstí využívá jako zkratku, autobusy MHD jezdí v dlouhých časových prodlevách a vytížené, parkovací dům u Střelnice je poloprázdný. „Řidičům by se mělo dát jasně najevo například dopravním značením, že tady není jejich prostor, podobně jako v Českém Krumlově nebo Třeboni,“ míní Adéla Doušová.

Navrhují také podporu MHD a chodců, například rozšířením pěší zóny z Pražské přes Žižkovo náměstí až do Klokotské ulice, a tím vytvoření příjemného prostoru z dolní části centra. Z některých ulic by udělaly jednosměrky, přidaly by zpomalovací prvky a radary v místech, kde řidiči překračují povolenou rychlost a podobně. „Věříme, že když někdo jednou dostane pokutu, příště už si dá pozor,“ podotkla.

Problém, co dělí společnost

Na prezentaci reagoval starosta Štěpán Pavlík s tím, že nad provozem na Starém městě radnice přemýšlí často i historicky. „Je to záležitost politických názorů a rozhodnutí, které máme jako samospráva po dohodě s policií a dopravními experty v rukou. Na toto téma se vždy přely dva tábory: nepouštějme tam auta vůbec, a naopak nechceme žádná omezení, hospodští nepřežijí, zachovejme pestrý život,“ naznačoval.

Tábor rozšíří parkoviště v Náchodské ulici. Krádeže kol by mohla hlídat kamera

Zásadní je podle něj, že v centru bydlí lidé a rezidenti se musí cítit dobře. „Chtějí mít možnost parkování, když jsme před dvěma lety zkoušeli vymístit na advent osmnáct parkovacích míst pod kašnou, byla z toho obrovská show. S udivením jsme zjistili, že ve všech dnech, kdy lidé nemají kde parkovat kvůli besídce nebo divadlu, na parkovišti pod Střelnicí svítí dvojmístné číslo,“ pokračoval Pavlík s tím, že přitom jde o docházkovou vzdálenost pěti minut.

Podle starosty jde o hledání kompromisů, mentální přizpůsobení a respekt toho, že se nachází v památkové zóně. „Máme tu banky, školy, divadlo, atraktivní bydlení, gastronomické provozovny, kulturní a společenské vyžití, všechno je tu provázané a nějak to musí s dopravou fungovat,“ popisoval.

Přislíbil AutoMatkám spolupráci a další diskusi s radními. „Pořád se snažíme veřejnosti vysvětlovat, připomínat pravidla obytné zóny, doporučovat parkování mimo město, na odstavných parkovištích, ale vždy se najde někdo, kdo zkouší dostat se co nejblíže na místo,“ dodal Štěpán Pavlík. Na Staré město se snaží naprojektovat tzv. sdílené zóny, které na míru městu navrhl dopravní inženýr Vojtěch Novotný.

Cestující v Táboře svezou elektrobusy, příští rok nahradí osm starších vozů

Co je sdílená zóna a jak funguje? To se lze podívat online v pořadu ČT zde.

Vymýšlí i další dopravní řešení. Samospráva chce například testovat během léta provizorně rozšíření pěší zóny, které pracovně říká „úprava jižní linie“ Žižkova náměstí. Parkovacími kapacitami a řešením dopravní situace Starého města se zabývá také vědecké pracoviště Centrum dopravního výzkumu (CDV).