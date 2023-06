Auta musí z Tábora do Mladé Vožice po objížďce, most přes dálnici půjde k zemi

Na přímou cestu z Tábora do Mladé Vožice mohou od pondělí 12. června až do 26. listopadu zapomenout řidiči. V příměstské části Záluží se až do podzimu uzavře Most přes dálnici D3. Stavební firma M – SILNICE a.s. původní přemostění zbourá a postaví most nový. A právě demolice mostu hned příští víkend zastaví i provoz na dálnici.

Tento týden naposledy projedou auta přes starý most nad dálnicí. | Foto: Luboš Dvořák