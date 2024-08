Jak vysvětluje starosta Tábora Štěpán Pavlík, Kaňka nyní působí v objektu města Helsinské. Již vloni měla Kaňka přislíbeny z dotačního titulu ministerstva sociálních věcí dvě nebo tři dřevěné mobilní stavby, ale dotace nevyšla. "A nyní mají možnost se přihlásit znovu, ale potřebují delší dobu výpůjčky stávajících prostor na Sídlišti nad Lužnicí, tak se prodloužila do roku 2036," uvedl starosta.

Dalším bodem jednání radních byl mimo jiné objekt bývalé 8. základní školy, kde sídlí další důležitá nezisková organizace Rolnička. "Vzhledem k tomu, že jsme se zabývali úpravou celého areálu školy, který má šest pavilonů, tak jsme předjímali umístění ještě další organizace, a tou je Cheiron. Mohl by využívat pavilon číslo tři s bývalou vývařovnou. Ve hře je také třicetimilionová dotace z ministerstva práce a sociálních věcí, která bude uzavřena až v únoru příštího roku. A do té doby, když vše dotáhneme do stavebního povolení, tak bychom mohli do dotace zahrnout kompletní rekonstrukci pavilonu za zhruba 23 milionů korun i veškeré projektové práce. V ostatních pavilonech bývalé školy by zůstaly služby, tak jak jsou nyní. Ještě ale máme ambici tam umístit takzvané mezigenerační centrum, o kterém se hovořilo již v minulém volebním období. Akorát jsme ho viděli spíše v té vývařovně, ale po konzultaci s architekty i odborníky sociálních služeb, bychom ho spíše přesunuli do čelního pavilonu u točny. Ten je pro veřejnost lépe dostupný," naznačuje plány starosta Štěpán Pavlík.

V mezigeneračním centru by podle jeho slov mohla vzniknout například zkušena větších táborských souborů, jako je například orchestr Bolech nebo Divadlo mladých. Byl by zde i malý taneční sál. Využívat by centrum mohli i senioři pro svá setkání.

Do pavilonu číslo tři by mohl Cheiron přesunout svůj funkční klub Bejvák. "Na největším táborském sídlišti je právě taková práce s mládeží hodně potřebná. A Cheiron by sem přestěhoval jak Bejvák, tak i veškerou svou zbylou agendu. Ve hře je i to, že by opustil prostory města v Děkanské ulici a udělal jenom jednu pobočku na Fišlovce," pokračoval starosta.

Město chce proto vyhlásit architektonickou soutěž na celý areál bývalé 8. základní školy a právě kvůli zmíněné možnosti dotace je důležité mít vyprojektovaný nejdříve pavilon vývařovny a ostatní půjdou v závěsu za tím. Proto se radní usnesli na vypsání výběrového řízení na projekční práce třetího pavilonu. "Padesátiprocentní váhu při rozhodování bude mít nabídková cena a padesátiprocentní reference projektových kanceláří," doplnil starosta.

"