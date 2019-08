Prostory táborské knihovny už nevyhovují požadavkům moderní doby a potřebují rekonstrukci. Peníze na jejich celkovou opravu zatím město, které je jejím zřizovatelem, nemá. Přesto se rekonstrukcí zabývá. Po projednávání oprav už vznikla určitá vize, jak by měla zrekonstruovaná knihovna vypadat. Nyní se schyluje k vypsání architektonické soutěže.

DALŠÍ STUDIE

Studie stavebních úprav knihovny přitom už existuje. V zimě o ní diskutovali odborníci i veřejnost. Podle starosty Tábora Štěpána Pavlíka z této diskuze vyplynuly nové podněty. „Ředitelka knihovny Eva Měřínská s pracovníky knihovny také ještě modifikovali zadání. To nám ukazovalo na novou variantu zpracování studie,“ vysvětlil Štěpán Pavlík. Rada města se proto usnesla, že se půjde cestou vypsání nové architektonické soutěže. „V nejbližších letech pod tlakem dobíhajících nebo nově se rozjíždějících investičních akcí nevidíme na reálný balík peněz. Nejsme tedy pod tlakem, který by nás nutil, abychom měli projekt rychle hotový,“ řekl starosta, který věří, že se díky soutěži dočkají řady kreativních nápadů.

Nyní tedy ředitelka knihovny Eva Měřínská a městský architekt Miloš Roháček prověří možnosti a připraví zadání architektonické soutěže.

NEDUHY BUDOVY

Ředitelka knihovny zmínila, že se objevily nové okolnosti týkající se limitů knihovny, kterou není možné zvětšit. „Jde o různé neduhy staré budovy. Neznáme přesně statiku domu, při havárii sociálního zařízení se zjistilo, že je v suterénu permanentní vlhko,“ sdělila Eva Měřínská. „Ve studii také bojujeme s tím, že neodpovídá na všechna zadání knihovny typu centrální knihovní pult. Chceme, aby knihovna byla prostupná tak, že člověk přijde a půjčí si v každém patře knihu a na jednom místě si ji zaregistruje. Měl by tam být dostatek prostoru pro studium,“ objasnila dále.

Architekt Jan Stach zdůraznil, že již zmiňovanou studii nevypracoval, ale pouze ji zaktualizoval. „Studii zpracoval někdo vyšlý z výběrového řízení. Nebyla ale použitelná, protože měla závady například z hlediska vnějších vztahů. Město mě požádalo, abych studii upravil, aby byla použitelná pro stavební řízení,“ řekl Jan Stach.

Jedním z problémů původní studie zpracované nejmenovanou firmou podle něj bylo, že by zrekonstruovaná knihovna nevhodně stínila okolním budovám. „Kdybych to vymýšlel celé já a znovu, tak bych to vymyslel jinak. Vycházel jsem z toho, že je studie nějak projednaná,“ dodal architekt.

VÍCE MÍSTA PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Dobrou zprávou pro táborské čtenáře je, že ačkoliv knihovnu zřejmě nebude možné zvětšit přistavěním patra, přeci jen se přišlo na způsob, jak získat více místa. „Zjistili jsme, že můžeme vymístit archiv pro všechny regionální knihovny a umístit ho v nově připravovaném archivu města, který bude v budově bývalé tržnice na Budějovické ulici,“ zmínil starosta. Eva Měřínská upřesnila, že jde o výměnný fond, který zabírá jedno patro. „To jsou knihy, které slouží pro knihovny v našem okrese. Tímto krokem se uvolní prostor, který knihovna může využít pro čtenáře a návštěvníky knihovny,“ sdělila ředitelka.

NUTNÉ OPRAVY VYJDOU NA TŘI MILIONY

Knihovna v předchozích měsících bojovala s havarijním stavem sociálního zařízení v přízemí budovy souvisejícím se špatným stavem kanalizace. „Protože se paní ředitelka musí pustit do opravy sociálního zařízení a celková rekonstrukce knihovny nás čeká v řádu několika let, tak zažádala o uvolnění peněz z provozní rezervy,“ vysvětlil starosta.

S nutnou rekonstrukcí, která bude realizována v listopadu a vyjde na tři miliony korun, bude spojena i částečná přestavba vstupní haly a oddělení pro dospělé čtenáře. „Tyto prostory by po rekonstrukci měly více odpovídat současným standardům. Počítáme s tím, že bude asi týden zavřeno,“ uvedla ředitelka knihovny.

„Trochu teď knihovně pomůžeme, než se pustíme do celkové rekonstrukce,“ dodal Štěpán Pavlík.

Původní odhad ceny rekonstrukce knihovny byl 70 až 80 milionů korun. Opravy by mohly být zahájeny v horizontu tří až čtyř let.