Nadšenci až z Libereckého kraje, Miloš Zelnický a Lukáš Hejduk, koupili část zanedbaného rekreačního areálu u řeky Lužnice v místní části Hvožďany u Bechyně. Během asi roku a půl z něj vytvořili nadčasové ubytování v srdci jihočeské přírody. O svůj příběh se podělili s Deníkem.

Apartmány se nacházejí v jižních Čechách v Hvožďanech u Bechyně v kouzelné přírodě plné lesů přímo na pravém břehu řeky Lužnice. Oblast vybízí k pěším či cyklo výletům, milují to tu i rybáři. | Foto: Archiv Apartmány Lužnice

Nyní tito dva vášniví rybáři nabízí Apartmány Lužnice široké veřejnosti. Ty vznikly podle studentského projektu architektek dnes působících pod názvem Apaté studio. Do stavby se pánové pustili i vlastníma rukama, protože bylo zrovna období pandemie koronaviru.

Jak uvedl jeden ze spolumajitelů, Miloš Zelnický, areál dříve patřil společnosti Jablonex z Jablonce nad Nisou. „Šlo o rekreační zařízení pro zaměstnance, hospodářskou budovu patřící k dalším třiceti chatkám. Pak to někdo zprivatizoval, začalo to uvadat, a tak se to rozprodávalo,“ uvádí s tím, že objekty, kde jsou dnes jejich apartmány, zůstávaly nejdéle ladem.

Koupili je se společníkem Lukášem Hejdukem a rozhodli se vrátit je do života. „Znal jsem to tam historicky, jezdil jsem tam jako kluk s rodiči na dovolenou, protože pracovali v Jablonexu. Osobně jsem také rybář, tak když jsem to uviděl v nabídce, považoval jsem to za příležitost,“ popisuje Miloš Zelnický.

Ruiny, co potřebovaly obnovu

Nemovitosti byly v dezolátním stavu, ale viděli v nich potenciál. „Shnilé podlahy, plesnivé stropy, prostě hrůza. Asi dva roky trvala dokumentace a povolení k výstavbě, rok a půl pak úpravy, aby to bylo v pronajímatelném a obyvatelném stavu,“ naznačuje.

Na hrubou práci a modřínové obklady si najali tesaře z Turnova, spoustu věcí zvládli ale sami. „Místní řemeslníci nám dělali sádrokartony, ale na vnitřky jsme si troufli sami. Dělali jsme to v době covidu, kdy jsme měli spoustu času, protože jsme nemohli podnikat,“ přibližuje Zelnický.

První hosté si objekt mohli užít už v roce 2021. „Už jedeme čtvrtou sezonu, každý apartmán má svoje wifi připojení, k dispozici je velké ohniště, dřevo, součástí vybavení jsou lodičky, kánoe,“ podotýká s tím, že pak návštěvníci vyráží na romantické i dobrodružné výpravy po řece a do blízkého kempu Orion. „Tam mají výborné točené pivo. Další super zastávkou je restaurace Žíznivé údolí, kde pravidelně grilují kolena a žebra,“ doporučuje.

V okolí je spoustu aktivit

Naplánovat si volný čas není těžké. „Je to na aktivitě jednotlivých lidí, každý má u nás svůj úložný zamykací prostor, vejdou se tam i kola. Nejčastěji k nám jezdí rodiny s dětmi a rybáři. Je to ideální místo pro rodinou dovolenou, hosté oceňují hlavně kombinaci řeky, ticha a nádherné přírody,“ míní Miloš Zelnický.

V okolí není totiž žádná větší zástavba, v blízkosti je oblíbené výletní místo Židova strouha, kolem obory Obůrka rostou houby, pohodlně se dá dojít pěšky i do lázeňského města Bechyně. Milovníci cyklistiky pořádají vyjížďky například do Týna nad Vltavou. Autem často vyrazí do historického Tábora, do větrovské zoo a oblíbeným cílem je i krokodýlí farma v Protivíně.

Apartmány včetně rybářské chaty mají kapacitu asi 30 osob. Na hlavní sezonu je většinou plno z 80 procent, návštěvníci nejčastěji volí týdenní pobyty, mimo sezonu frčí prodloužené víkendy.