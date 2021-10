Věrným voličům vzkázal, ať neskládají hlavu do dlaní a koukají s optimismem vpřed. Radost měl i z pěkné volební účasti, která v Jihočeském kraji průměrně činila 67 %.

Největší překvapení pro něj bylo, že se do Sněmovny nedostala žádná z menších stran. „Myslel jsem si, že reálnou šanci má sociální demokracie, komunisti mě také zklamali se svým výsledkem a třeba i Přísaha mohla atakovat pětiprocentní hranici, což se nestalo,“ komentoval Jiří Svoboda.

Volební mapa se zabarvila do tmavomodré, tedy barvy koalice SPOLU, nejen v jižních Čechách, ale i v dalších krajích. „Byly to volby parlamentní, celostátní, lidé tím vystavují jakýsi účet vládnoucí straně s přihlédnutím k situaci kolem pandemie,“ dodal Jiří Svoboda.

Z historie si ani nevybavuje některé strany, kterým by se podařilo první post obhájit dvakrát a vícekrát. „Maximálně to jednou někdo zopakoval, pak už je čas na změnu,“ konstatoval primátor Českých Budějovic.

Srovnání s volbami před čtyřmi ani osmi lety podle Jiřího Svobody není možné. „Je to daň za vládnutí i za tu situaci kolem covidu, vždycky je těžké obhajovat vítězství,“ podotkl Jiří Svoboda s tím, že snazší je zvítězit poprvé než prvenství obhájit.

„Při pozorování průběžných výsledků se dá mluvit o útrpném vítězství,“ komentoval v sobotu odpoledne ve štábu hnutí Jiří Svoboda, který kandidoval ze sedmého místa. Jeho kolegové z vyšších pozic kandidátky v českobudějovickém štábu chyběli, zamířili do Prahy.

