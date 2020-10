Pacienti s hepatitidou A, která se minulý týden rozšířila z kantýny u českobudějovického hlavního nádraží, zaplnili stanici pro infekční pacienty v nemocnici v Českém Krumlově. Zatím jich tam mají třicet dva. Do nemocnice už míří nová lůžka, která by kapacitu navýšila, ale ještě k nim není personál.

„Spustili jsme akci Kulový blesk: nové oddělení na nově rekonstruované Léčebně pro dlouhodobě nemocné, která je zatím prázdná, by mohlo vzniknout už ve středu,“ informoval Jindřich Florián, ředitel Nemocnice Český Krumlov a. s.

Interna pro žloutenku

Pacienti se žloutenkou už zaplnili jedno celé patro krumlovské interny, kde byla připravená stanice pro pacienty s covidem. Lidé na lůžcích s jinými potížemi byli z interny přestěhováni například na oddělení následné péče nebo na část chirurgického oddělení.

Pacienty s covidem, výměnou za to, že se starají o „žloutenkáře“, posílají Krumlovští na infekční oddělení do Budějovic. „V nemocnici teď máme pouze lidi s podezřením na covid, kteří čekají na výsledky testů, a pokud se prokáže, že je někdo pozitivní a potřebuje hospitalizaci, tak ho převezeme do Budějovic,“ dodává ředitel.

Do Krumlova zamířila v pondělí dopoledne lůžka ze Strakonic a Písku, přivezli je hasiči. „Nemáme k nim ale ještě personál, paní doktorka Roithová, předsedkyně představenstva Jihočeských nemocnic a. s., slíbila, že se pokusí domluvit s armádou, jestli by nám neposkytli šest až devět zdravotníků, abychom mohli doplnit směny, které by se staraly o další pacienty s hepatitidou na LDN,“ doplnil Jindřich Florián.

Před 16. hodinou do areálu nemocnice přijeli profesionální hasiči z Českých Budějovic, kteří postele naložili v Píseku a ve Strakonicích na své auto, a za pomoci krumlovských kolegů je během pár chvil vyložili na chodbě zatím prázdné LDN v přízemí. Během úterka je technický personál nemocnice rozvozí po druhém patře, kde by další den už mohli ležet noví pacienti s prokázanou nákazou žloutenky typu A.

Pacientů bude asi víc

Jihočeští hygienici čekají, že pacientů se žloutenkou bude dál přibývat, v pondělí dopoledne měli hlášeno zatím 36 případů. „Kolik dalších pacientů nám přibude, zatím nevíme, ale domnívám se, že se to stane,“ řekl ředitel krumlovské nemocnice. „Teď tu máme vesměs ty, kteří přímo jedli infikované jídlo, zatím nejde o jejich kontakty.“

„První expozice byla kolem 2. září a zatím šlo tedy o první vlnu onemocnění,“ dodala Kvetoslava Kotrbová, šéfka Krajské hygienické stanice České Budějovice. „Každý den přibývají další nemocní.“

Hygienici hledají ty, kteří v kantýně jedli v týdnu od 21. do 25. září. „V tom týdnu nepochybně došlo k expozici. Ti, co tam jedli a pozorovali by na sobě nějaké zdravotní problémy, by měli navštívit svého ošetřujícího lékaře,“ dodává šéfka jihočeských hygieniků.