Advent v Táboře

Radní schválili pilotní projekt Adventního programu 2024 na náměstí T. G. Masaryka. "Prostor před zemědělskou školu město pronajme agentuře Jan Navrátil. Ta na náměstí umístí vyhlídkové kolo vysoké 14 metrů, které bude vyzdobeno bílými světly. Kromě vyhlídkového kola tu lidé najdou 10 adventních stánků s jídlem, nápoji a vánoční tematikou," uvedl Luboš Dvořák.

Pokračoval, že s firmou Navrátil město podepíše smlouvu o zajištění kulturního programu. Firma uhradí spotřebu energie, úklid a personál. Město zaplatí pouze 30 tisíc jako příspěvek na přistavení a instalaci vyhlídkového kola. "Součástí programu nebude kluziště, jehož provoz by byl velmi nákladný. Předpokládaný program na náměstí bude od pátku 29. listopadu do pondělí 30. prosince.," doplňuje. Pokud se pilotní program osvědčí, vypsal by podle mluvčího odbor kultury a cestovního ruchu na rok 2025 výběrové řízení na provozovatele tohoto adventního místa. V minulých letech neslo město veškeré náklady spojené s instalací stánků, které přesahovaly 200 tisíc korun.

Opěrná zeď u Gymnázia Pierra de Coubertina

Rada města uložila vedoucí odboru investic a strukturálních fondů (OIaSF) zajistit rekonstrukci opěrné zdi na pozemku u Gymnázia Pierra de Coubertina směrem k Jordánu. "OIaSF zde bude realizovat v rámci participativního rozpočtu úpravy vnitrobloku u gymnázia, takzvaný projekt U Hrzána. Ještě dříve, než se tak stane, je třeba nejpozději do roku 2025 zasanovat trhliny ve zdi, na což upozornil statik v roce 2022. Odhad nákladů na provedení injektáže činí 946 825 korun bez DPH. Finanční krytí zajištění opěrné zdi se bude hradit z Fondu rezerv a rozvoje (1 000 tis. Kč) a z rezervy kapitálových výdajů (300 tis. Kč), a to včetně nákladů na odvodnění.," vysvětluje Luboš Dvořák.