Cílem ankety je sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard.

„Ocenění v kategorii bezpečnost a spokojenost zaměstnanců si velmi vážíme. Od roku 2019 naplňujeme personální politiku nově formulovanou na základě provedené rozsáhlé personální inventury s výhledem na pět let dopředu. Do inventury zapojení primáři a vrchní sestry, ale i všichni ostatní zaměstnanci vidí, jakým tempem narůstá počet jejich spolupracovníků, jak klesá objem přesčasové práce a že se zlepšují pracovní podmínky v nemocnici. Jedná se o proces, který nikdy nekončí. Budou-li spokojení zaměstnanci, mohou být spokojení i pacienti. Vítězství v celkové kategorii Absolutní vítěz bych raději vyměnil za neexistenci již devíti covidových stanic, které jsme museli opět zřídit. Toto ocenění je tedy oceněním práce našich zaměstnanců, kterým velice děkuji,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Budějovická nemocnice navyšuje kapacitu pro nemocné s covidem. Odkládá operace

„Úspěch jihočeských nemocnic v anketě Nemocnice ČR 2021 je potvrzením zdravého a efektivně řízeného zdravotnictví na jihu Čech. Letošních výsledků si vážíme ještě více, protože vychází z doby covidové, která byla pro celé zdravotnictví těžkou zkouškou, která bohužel stále neskončila. Můj osobní dík za tento úspěch patří všem zaměstnancům a managementu našich nemocnic,“ sdělila předsedkyně holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. MUDr. Zuzana Roithová, MBA.

Oceněny byly i další jihočeské nemocnice. Nemocnice Český Krumlov, a.s. se umístila na prvním místě v kategorii Finanční kondice. Stala se v této kategorii navíc absolutním vítězem. Nemocnice Strakonice, a.s. se umístila v kategorii „Absolutní vítěz – Nejlepší nemocnice ČR“ na druhém místě a ve stejné kategorii Nemocnice Písek, a.s. na místě třetím.

„Velmi si vážím tohoto ocenění, o které se zasloužili všichni zdravotničtí i techničtí spolupracovníci z akciové společnosti Nemocnice Strakonice. Hodně mě také těší úspěch tří jihočeských nemocnic, se kterými se v rámci holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. dobře a konkrétně spolupracuje,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

„Je neuvěřitelně fajn, že i v tak obtížných časech vnímají zaměstnanci i pacienti svou píseckou nemocnici tak dobře a přívětivě. Finanční zdraví jen doplňuje super práci kolegů z ekonomického úseku, takže místo na bedně je faktickou zásluhou všech uvnitř. Jsem za ně i za bronzovou placku rád, navíc ve skvělé společnosti dalších jihočeských nemocnic,“ dodal předseda představenstva Nemocnice Písek, a.s. MUDr. Jiří Holan, MBA.

„Jedná se o unikátní úspěch jihočeských nemocnic, které v uplynulém roce navíc čelily nezměrné zátěži související s pandemií covid-19. Vnímám to jako veliké uznání práce jihočeských zdravotníků, kteří odvádí maximálně profesionální práci,“ řekl hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba.

Iva Nováková, mluvčí a. s. Jihočeské nemocnice