Historické centrum plné vánočních domečků, stánků s dobrotami, Samsonova kašna i zimní kluziště, tak prvně doplnila i nevšední a jedinečná atrakce podobná těm ve Vídni, či Drážďanech. A je to opravdu kouzlený zážitek, o tom vás mohou přesvědčit i exkluzivní fotky a video z prvního spuštění kola ve čtvrtek 18. listopadu večer.

Z výšky 16 metrů (pro srovnání ochoz Černé věže 46 metrů) je všechno dostatečně blízko, a naopak tak akorát daleko. Vyhlídková jízda umocňuje atmosféru blížících se Vánoc, přijďte si to také vyzkoušet, už v pátek 19. listopadu, točit se bude každý den od 10 do 20 hodin až do čtvrtka 6. ledna 2022.

Jízdu si před oficiálním otevřením vyzkoušelo s fotografem Deníku také několik dětí s rodiči. Například šestiletí chlapci, Míša Šortner a Viktor Mikšíček. A nadšení dávali hlasitě najevo. "Nejvíce se mi líbilo být nahoře a rozhlížet se," smál se Míša. "Bylo to fakt krásný, jel bych znovu ještě jedno kolo," doplňoval kamaráda Viktor.

Na rotují atrakci lze obsadit celkem deset gondol, kdy do každé se vejdou čtyři cestující. Inspiraci pořadatelská společnost Art4Promotion načerpala v zahraničí, kde jsou takové zábavné prvky v tomto období běžnou součástí trhů.

Podle jednatelky Lenky Střítecké, je vyhlídkové kolo jediný originál v republice. „Návštěvníky na něm úplně poprvé čeká pohled na městečko z nové perspektivy, který se jim ještě nenaskytl,“ přiblížila s tím, že délka jízdy trvá pět minut. „Kolo vždy zastaví tak, aby lidé ve dvou dolních kabinkách mohli vystupovat. Ti nahoře pak mají jedinečnou příležitost kochat se z výšky, či fotografovat, než se zase rozjede,“ popsala Střítecká.