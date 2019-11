KOMENTÁŘ JANY VANDLÍČKOVÉ: Předejte dětem vzpomínky na „samet“

/ANKETA/ Sedmnáctý listopad je za dveřmi a s ním také vzpomínání, jak to vlastně tehdy před třiceti lety v Praze vypuklo. Je zarážející, že valná většina dnešních náctiletých ani netuší, co se událo, jak se tehdy před listopadem 1989 žilo, či proč a jak se to v Československu zvrtlo.

Plakát k oslavám 30. výročí sametové revoluce v Táboře. | Foto: Deník / Redakce