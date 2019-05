„Buď opatrný,“ řekl mi můj domácí, když jsem opouštěl Jaffnu na severu země. Sice se usmíval, ale nebyl to bezstarostný úsměv, jako ten Samírův, když jsem před třemi dny odjížděl z jeho penzionu v Trincomalee na východě ostrova.

Hlídky u kostela

Dnes ráno jsem se vydal na jih podél západního pobřeží a někdejší Cejlon byl opravdu o trochu jiný, než byl den předtím. Na silnicích byla cítit větší přítomnost policistů a vojáků. Skoro každý kostel dostal svou vojenskou patrolu.

Dorazil jsem do města Mannar na stejnojmenném ostrově na západním pobřeží, který je s pevninou spojen dlouhým mostem. Vstup do města střežila silná smíšená vojensko-policejní hlídka. Ubytoval jsem se jen několik desítek metrů od katedrály sv. Šebestiána. Tu za zdmi střežilo několik plně ozbrojených vojáků.

Mannar je znám svou početnou křesťanskou menšinou. Počet katolíků podle některých údajů dosahuje až 40 procent obyvatel, což je největší podíl na Srí Lance. Dříve tu pobývala i velmi početná muslimská populace, ale tu v roce 1990 vyhnali Tamilští tygři.

Krvavá historie

Nedělní útoky Srílančanům připomněly nesmírně krvavou historii, o které si mysleli, že byla (skoro na měsíc přesně před deseti roky) definitivně uzavřena. Na konci května 2009 byli s konečnou platností poraženi právě Tamilští tygři.

„Je to opravdu smutné. Myslel jsem si, že Srí Lanka nechala všechno to násilí za sebou, ale je smutné vidět, že se to znovu vrací,“ řekl serveru BBC osmačtyřicetiletý Julian Emanuel, který od svých osmnácti žije v Londýně, kde má psychiatrickou praxi. Bezpečnostní jednotky během pondělí zatkli 24 podezřelých a vojáci během pátrání objevili 152 kusů munice a osm krabic od munice.

Mezitím se ale celý ostrov ptá, kdo za útoky stál. Vyšetřovatelé mnoho informací v tomto ohledu nepouštěli, s odkazem na probíhající vyšetřování. Zdroje serveru dailymirror.lk ale neoficiálně uvedly, že útočníci pocházeli z radikální islamistické skupiny.

Řada otázek

Podle serveru se tak vynořuje řada otázek. Například: Jak se taková skupina vytvořila? Mohla jednat izolovaně? Proč se normální muslimové rozhodli zaútočit na jinou menšinu, nebo vůbec na jinou skupinu obyvatel?

Na tyto a mnoho dalších otázek musejí být odpovědi brzy. Muslimská komunita je v šoku. Její soužití nemá násilnou historii a po tisíc let utvářela bohatství a kulturu ostrova.

Kritice naopak čelí bezpečnostní služby. Zpravodajci totiž měli mít signály o chystaných útocích už deset dní před jejich uskutečněním. Nic ale neudělali.

Autor je editor Deníku, který pobýval v době teroristických útoků na ostrově Srí Lanka.

Na Srí Lance došlo v neděli k osmi explozím, při nichž zahynulo nejméně 290 lidí a stovky dalších byly zraněny. Cílem útočníků byly kostely a hotely převážně v největším městě ostrova Kolombu.