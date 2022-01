Zimbabwe se dlouhodobě potýká se zvyšujícími se případy těhotných nezletilých dívek a s dětskými manželstvími. Před pandemií už měla každá třetí slečna mladší osmnácti let manžela. Podle zákona by ale pro vstup do manželství měla mít právě alespoň osmnáct let. Mnoho z těchto dívek do sňatku donutily okolnosti, jako je například únik z chudoby nebo neplánované těhotenství.

A právě druhá možnost je jedním z nejčastějších důvodů. Kvůli laxnímu dodržování zákonů, všudypřítomné chudobě a kulturním a náboženským praktikám nemají mladé matky jinou možnost, než si dítě nechat. K antikoncepci nemají přístup a kliniky, kde by jim mohli pomoci, jsou většinou mimo jejich dosah. Budoucnost mají podle rodičů jasnou. Buď začnou pracovat, nebo se vdají. Jednoduše si musí zajistit živobytí.

Mnoho mladých děvčat se v průběhu lockdownu také stalo oběťmi sexuálního násilí nebo se upnuly k těhotenství a manželství jako k cestě z chudoby, ve které dosud žily. „Před pandemií byly tyto dívky označovány jako ztracené případy,“ upřesnil oborník z ministerstva pro základní a střední školství Taungana Ndoro.

Když si ovšem vláda uvědomila, jak se čísla těhotných dívek zvyšují, rozhodla se jednat. Upravila proto zákon, který jim doposud zakazoval chodit do školy. I přes to, že se politici tímto povolením snažili mladé matky chránit a považovali tento krok za velký skok ve vývoji země, moc se toho nezměnilo. Většina dívek se do školy nevrátila, a to údajně kvůli ekonomickým strastem v rodinách. Svůj podíl na tom nesou také hluboko zakořeněné kulturní normy, stigma provázející mladé matky a šikana ve třídách.

Jednou z mála dívek, které změněného zákona využily, je právě i třináctiletá Virginia. Do školy chodila s těhotenským bříškem, za což si u spolužáků vysloužila posměšky a urážky. Stala se centrem pomluv a vtipů. Stav přetrvával tak dlouho, že už to nevydržela a do školy znovu přestala chodit. „Lidé se mi smáli. Někteří na mě ukazovali a s výsměchem se mě ptali, co mám s tím břichem,“ vzpomínala dívka při pohledu na fotografii, na které je ve fialové uniformě. Tu později prodala za dva dolary, aby měla na jídlo a oblečení pro miminko.

Otec jejího dítěte je starší muž, který ale později otcovství popřel. „Doufala jsem prvně, že si mě vezme,“ sdělila Virginia. Přes počáteční sliby ale muž z domluvy vycouval a dívka zůstala na novorozeně s rodinou sama. I přes to, že je ze zákona nejnižší věk pro sex šestnáct let, rodina ani dívka muže ze znásilnění nakonec neobvinila.

Dívky si často berou muže, kteří je zneužili

Lidé, kteří jsou v Zimbabwe odsouzeni za sex s kýmkoliv mladším šestnácti let, dostávají jako trest vysokou pokutu nebo vězení až na deset let. Většina případů se ale takto daleko nikdy nedostane. „Rodiny i úředníci se dlouho snažili takové případy zamést pod koberec a nebo vynutit na nezletilém dítěti sňatek,“ uvedl policejní mluvčí Paul Nyathi.

Rodiče se často snaží vyjednávat s člověkem, který jejich dítě znásilnil. „Snaží se ho dotlačit k tomu, aby si dívku vzal a dal jim za ni dobytek nebo peníze,“ vysvětlil Nyathi. Pokud souhlasí, nenahlásí ho na policii. „Ve výsledku tím napomáhají při zneužívání dívky,“ dodal.

Sčítání nahlášených případů by měla policie dokončit do konce ledna. „Jakákoliv čísla budou ale pravděpodobně podhodnocená,“ vyjádřil se Nyathi. Počet nezletilých těhotenství ale spočítané mají. I tento údaj je ale podle policisty podhodnocený, neboť hodně dívek do školy přestane chodit bez udání důvodu.

Agentura AP uvádí, že podle těchto statistik v roce 2018 přestalo kvůli těhotenství chodit do školy tři tisíce dívek. O rok později zůstalo číslo relativně stejné, ale v roce 2020 se zvedlo na 4 770 případů. Rapidní zvýšení jde vidět v roce 2021. „Jen v prvních dvou měsících otěhotnělo okolo pěti tisíců děvčat,“ sdělila ministryně pro ženské záležitosti Sithembiso Nyoniová.

Zimbabwe není jediná africká země, která se s tímto problémem potýká. Během pandemie se situace zhoršila v Botswaně, Namibii a Lesothu, v Malawi, na Madagaskaru, v Jižní Africe a Zambii. „V těchto zemích se prudce zvýšilo množství sexuálního a genderově podmíněného násilí, které vedlo ke zvýšenému počtu nahlášených případů těhotných dívek,“ sdělila organizace Amnesty International. Afrika má podle OSN jednu z nejvyšších měr otěhotnění mezi dospívajícími dětmi na světě.

Změna zákonů nemá velký vliv

Nejen vláda v Zimbabwe změnila zákon o povolení chození do školy, když jsou dívky těhotné. Snaží se tímto mladé matky chránit a dát jim možnost vzdělání. I přes to ale většina rodin dívky zpátky do vyučování nepouští. Aktivistka Tsitsi Chitongová byla překvapena odtažitostí rodin, které navštívila na venkově v městečku Murehwa, asi osmdesát kilometrů od hlavního města Harare. Snažila se tehdy osobně obcházet rodiny, aby je o změně zákona poučila.

Rodiny se na změnu netvářily nadšeně a dívky i přes to do školy pustit nechtěly. „Většina rodičů dává přednost tomu, aby se jejich dítě vdalo, i když je ještě pod zákonem. Říkají, že už teď mají na krku dostatek hladových dětí a nemohou si dovolit krmit další,“ sdělila Chitongová. Proto jsou děti často vyháněny z domova a nuceny do manželství s muži, kteří je v mnoha případech zneužili.

Do školy se ve městě vrátila jedna jediná dívka. Vydržela v ní ale jen jeden týden. Samotné mladé matky jsou totiž proti návratu do škol, ať už je to kvůli převzatým názorům od rodičů nebo kvůli přístupu školy a spolužáků. Na jejich návrat se totiž ani učitelé, ani vedení školy nedívá s laskavostí. „Někdy ředitelé říkají, že nerozumí politice, a odmítají proto tyto děti přijmout zpět. Stěžují si, že se těhotné dívky nesoustředí,“ dodala Chitongová. „Jiní naopak jednoduše tvrdí, že je škola plná a není pro ně místo," dodala.

Kurzy místo vzdělání

Šestnáctiletá Tanaka Rwiziová se do školy také nevrátila. Místo toho se rozhodla navštěvovat kurz pro mladé matky, který organizují Doktoři bez hranic v hlavním městě. „Mnoho z nich si vybralo kurzy místo školy, aby získaly schopnosti, které jim pomůžou rychle vydělat peníze,“ okomentovala Grace Mavhezhaová z organizace.

Kurzy začali lékaři v roce 2019 zprostředkovávat pro malou skupinu dívek. V průběhu pandemie se o ale kurzy natolik zvýšil zájem, že je už navštívilo přes tři stovky mladých matek. Učí se v něm například, jak správně dělat manikůru nebo jak vyrábět domácí mýdla, která pak prodají.

Klinika také dívkám zprostředkovává antikoncepci. Bohužel se k ní mnoho z nich nedostane kvůli opatřením a nákladům na cestování. Lékaři se snažili antikoncepcí zásobovat i školy, tam se však setkali s velký odporem. „Dívky mají zakázané brát antikoncepci kvůli tradičním pověrám, kterým jejich rodiče věří. Dle nich nemůžou mít dívky sex, dokud nemají kolem dvaceti nebo nejsou vdané,“ řekla dobrovolnice z kliniky Yvette Kanenungová.

Většina ředitelů škol a stejně tak rodiče stále věří, že se antikoncepce rovná prostituci. V této hluboce věřící zemi je toto přesvědčení natolik zakořeněné, že je téměř nemožné v současné situaci tímto způsobem dívkám pomoci. „Pravda je taková, že dívky už sex mají, ale antikoncepci brát nemohou, protože doma vládnou pravidla o žádném sexu před svatbou,“ dodala Kanenungová.

Tohle není konec, říká třináctiletá Virginia

Virginia i přes to všechno neztrácí naději. Její rodiče se ji rozhodli chránit a i když si ji muž, který ji zneužil, nechce vzít. Starají se tak o ni i nadále. „Raději bych se vrátila do školy, než se vdala," sdělila dívka. „Už se tam nebojím jít až bude moje dítě starší. Možná se mi budou smát, ale věnuji veškerý svůj čas čtení a dohánění, abych nebyla tolik pozadu," popsala své odhodlání dívka.

Mladá matka doufá, že se jednoho dne dostane i na univerzitu a bude moci rodičům vrátit jejich lásku a postavit jim větší dům. Uvědomuje si, že šli proti tradicím a i přes rady sousedů, aby ji vyhnali z domu, se rozhodli ji podporovat a živit. „Tohle není konec mé cesty, je to jenom nucená pauza," dodala Virginia.