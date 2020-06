Na základní škole ve slovenské obci Vrútky zaútočil muž s nožem. Podle policejního ředitele šlo o bývalého žáka školy. Útočník nejprve pobodal ředitelku a jejího zástupce, který zraněním podlehl. Útočníka usmrtila policie. Jaký byl motiv jeho činu, zatím není jasné. Podle policie jsou zranění další dva dospělí a dvě děti.

Základní škola ve slovenské obci Vrútky | Foto: Facebook.com/Polícia Slovenskej republiky

Útočník zabil zástupce ředitelky školy ve chvíli, když mu bránil ve vstupu do budovy, informoval policejní prezident Milan Lučanský. Poté, co se mu podařilo dostat do školy, vešel do jedné z tříd, kde těžce zranil učitelku a dvě děti. Následně se pokusil utéct, pronásledoval ho ale školník i přivolaná policejní hlídka. Policisté se ho snažili zastavit, muž se ale stále aktivně bránil nožem, proto použili služební zbraně.