"Kim Čong-un se za zvuků uvítací melodie zapojil do slavnostní události. Všichni účastníci mu bouřlivě provolávali slávu," napsala agentura KCNA. Na jedné ze zveřejněných fotografií Kim přestřihává červenou pásku, na druhé si spolu se zástupci továrny prohlíží nový provoz. Na obou snímcích působí Kim odpočatě a v dobré náladě.

Šestatřicetiletý Kim se na žádné veřejné akci neobjevil tři týdny, o jeho programu nepsala ani státní média. Tak dlouhá nepřítomnost zavdala popud ke spekulacím o tom, zda Kim není vážně nemocný. Americká televize CNN minulý týden s odvoláním na nejmenovaný zdroj z americké vlády uvedla, že severokorejský vůdce podstoupil operaci a je ve vážném stavu.

Webový portál Daily NK, který údajně získává informace od severokorejských přeběhlíků, napsal s odkazem na své zdroje, že se Kim zotavuje po "kardiovaskulárním chirurgickém zákroku". Tato tvrzení ovšem popřela jihokorejská vláda a poté i americký prezident Donald Trump.

Jihokorejský ministr pro sjednocení v úterý prohlásil, že důvodem Kimovy státnické pauzy jsou možná jeho obavy z nákazy koronavirem.

Poté, co se zprávy o Kimově veřejném vystoupení objevily, se novináři během pátečního brífinku v Bílém domě obrátili s žádostí o komentář na prezidenta Trumpa. "Raději bych to ještě nekomentoval," řekl Trump. "Máme k tomu co říci, ale uděláme to, až nastane vhodný čas," dodal.

Důležité výročí

Kimova nepřítomnost na veřejnosti se začala v médiích poprvé řešit poté, co se nezúčastnil oslav narozenin jeho dědečka a zakladatele KLDR Kim Ir-sena 15. dubna, což je v zemi důležité výročí. V poslední době proto analytici dokonce psali i o možných Kimových nástupcích v čele země.

Jedním ze zmiňovaných jmen byla právě i jeho sestra Kim Jo-čong, která bývá v poslední době označována za číslo dvě v mocenské hierarchii Severní Koreje a která se také zúčastnila bratrových schůzek s americkým či čínským prezidentem.

O vážném zdravotním stavu či dokonce smrti severokorejského diktátora se hojně spekulovalo i v roce 2014, kdy se Kim na veřejnosti neobjevil dokonce 40 dní.