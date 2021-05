Na vlastní oči viděla zrůdnosti nacistů. Pomstila se jako židovská partyzánka

„My jsme nemohli volit, zda konvertovat ke křesťanství, nebo se obětovat pro posvěcení Božího jména – v tom jsme se lišili od našich předků… Mohli jsme si vybrat jen způsob, jak žít až do úplného konce jako svobodní Židé a zemřít jako osvobození lidé,“ prohlásila v roce 1982 Różka Korczaková-Marlaová. Židovská partyzánka a účastnice protinacistického odboje.

Židovští partyzáni z vilniuského ghetta. Korczaková je třetí zprava v horní řadě | Foto: Wik. Com., Abba Kovner, the Jewish Avengers Memories of a Jewish 'Avenger' Vilna, Polsko, volné dílo