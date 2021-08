Zahraniční hasiči se do boje s ohněm už zapojili. Šéf řecké civilní ochrany Nikos Chardalias řekl, že v neděli pomáhalo s hašením požárů na ostrově Euboia zhruba 200 hasičů z Rumunska a z Ukrajiny. Právě požáry na tomto ostrově patří k těm nejhorším, kterým v posledních dnech Řecko čelí.

On behalf of the Greek people, I would like to express our heartfelt gratitude to all the countries that have sent assistance and resources to help fight the wildfires. We thank you for standing by Greece during these trying times. pic.twitter.com/POrWlIVJsU